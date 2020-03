Coronavirus: Mediaset sospende Tiki Taka e Pressing Serie A

Con il campionato di calcio sospeso per l'emergenza Coronavirus, Mediaset ha deciso di sospendere i programmi sportivi Tiki Taka e Pressing Serie A.

Mediaset ha sospeso i programmi sportivi Pressing Serie A e Tiki Taka in seguito all'interruzione del campionato di calcio di Serie A dovuta all'emergenza Coronavirus.

Prosegue invece regolarmente l'informazione sportiva nei TG, il notiziario quotidiano SportMediaset, l'attività del sito SportMediaset.it e le dirette dei match di Champions League con i relativi programmi di commento.

Il programma di Rete 4 Pressing Serie A e Tiki Taka, nel palinsesto di Italia 1, danno appuntamento ai telespettatori per la ripresa del Campionato prevista a partire dal 3 aprile 2020.

Nel frattempo, però, non sono rassicuranti le notizie che arrivano nelle ultime ore circa l'impegno delle squadre italiane nelle coppe europee: l'Uefa infatti ha appena comunicato che, come già appreso per Siviglia-Roma, anche l'altra partita di Europa League, che vede l'Inter contro il Getafe, è stata rinviata.