Coronavirus, Marianne Faithfull ricoverata a Londra

Marianne Faithfull è in ospedale a Londra perché è positiva al Coronavirus. Faithfull, che ha 73 anni, è stabile ma parla e respira a fatica.

Sono stati gli agenti della cantante a rendere pubblica la notizia attraverso il periodico Rolling Stone "Francois Ravard, manager della cantante, ha confermato che Marianne è in cura per COVID-19 in un ospedale di Londra, è stabile e risponde alle cure. Tutti le auguriamo ogni bene e una pronta e completa guarigione".

La conferma della positività di Marianne Faithfull è arrivata anche attraverso Facebook con un post pubblicato dalla sua grande amica Penny Arcade "Marianne Faithfull è in ospedale a Londra ed è risultata positiva al test del Covid-19. È stata ricoverata martedì scorso, per favore pregate per lei. Ha resistito ed è sopravvissuto a così tante cose nella sua vita, compreso essere Marianne Faithfull, che essere sconfitta da un virus sarebbe una tragedia enorme. Le ho parlato la settimana scorsa e si stava nascondendo dal virus ma lei ha con sé alcuni assistenti sanitari e qualcuno glielo ha passato. Ho scritto al suo amatissimo ex marito John Dunbar e lui mi ha detto: 'Fin qui tutto bene. Ma può parlare a fatica e al momento non può ricevere alcuna visita'".

Marianne Faithfull ha un passato da eroinomane, ha sofferto di epatite C e nel 2016 ha sconfitto un cancro al seno. Al cinema ha debuttato nel 1966 in 'Una storia americana' diretto da Jean-Luc Godard. Come cantante è stata lanciata dal gruppo dei Rolling Stones, scoperta da Keith Richards è stata legata per anni a Mick Jagger. In Italia ha partecipato nel 1967 al Festival di Sanremo con il brano 'C'è chi spera' in coppia con Riki Maiocchi.