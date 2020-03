Coronavirus: Harvey Weinstein positivo al test in carcere

Harvey Weinstein sarebbe risultato positivo al test per il Coronavirus, l'ex produttore hollywoodiano, condannato a 23 anni di reclusione, avrebbe contratto il virus in carcere.

Harvey Weinstein sarebbe risultato positivo al test per il Coronavirus: a riportare la notizia è stato The Niagara Gazette, secondo cui il magnate hollywoodiano condannato a 23 anni di carcere sarebbe stato messo in isolamento al Wende Correctional Facility, a Buffalo, dove al momento è detenuto.

Mercoledì Harvey Weinstein è stato trasferito da Rikers al centro vicino Buffalo e, in base alle informazioni circolate al momento, pare che proprio sull'isola l'ex produttore possa aver contratto il Covid-19. Per il momento il personale del Wende ha rifiutato di commentare la notizia.

Neppure il Dipartimento statale delle carceri Usa non ha confermato, ma ha dichiarato che due detenuti di Wende sono positivi.

Harvey Weinstein, 68 anni, è stato condannato a 23 anni di carcere dal tribunale di New York, per molestie sessuali e stupro, lo scorso 11 marzo. Nonostante le accuse arrivate da oltre 20 donne, la difesa del produttore aveva chiesto una pena meno severa, solo 5 anni di carcere, proprio in nome dell'età piuttosto avanzata ma soprattutto dei problemi di salute di Weisntein. A fine febbraio era stato già ricoverato per forti dolori al petto.