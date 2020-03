Coronavirus, Alberto Angela su RAI 1 “Voi che siete a casa state salvando delle vite”

Alberto Angela su RAI 1 ringrazia gli italiani per i sacrifici che stanno facendo. In un video messaggio ricorda la nostra storia millenaria e invita gli italiani a premiare il nostro paese quando si ritornerà a viaggiare, dopo l'emergenza Coronavirus.

Ieri sera RAI 1 prima di della replica di Meraviglie - Stanotte a Venezia con Alberto Angela, il noto conduttore ha voluto parlare direttamente con gli italiani. Anticipato da un post su Facebook il conduttore, dal salotto di casa sua ha voluto ringraziare tutti gli italiani per i sacrifici che stanno facendo in questo periodo di emergenza sanitaria ricordando le nostre radici "Voi che siete negli ospedali, nei reparti di terapia intensiva, chi si occupa delle analisi, chi si occupa di dover pulire questi luoghi, chi si occupa della loro amministrazione. E ancora chi sta nei trasporti, nei supermercati, in quelle aziende che ancora lavorano, le Forze dell'Ordine, tutti in prima linea. E poi ci siete anche voi. Voi che siete a casa, come me. Anche voi state salvando delle vite. Non uscendo di casa impedite al virus di diffondersi e così salvate tante vite. Certo, molti non ce l'hanno fatta. In questo momento di emergenza queste antiche radici sono qui con noi. È come se tutte le generazioni passate fossero assieme a noi a combattere, suggerendoci il modo di comportarci e noi abbiamo ben 3mila anni di civiltà alle spalle, forse è questo che fa la differenza rispetto a tanti altri Paesi, non lo so".

Alberto invita gli italiani a non mollare ma soprattutto a ricordare le persone che si sono sacrificate per noi "Io so solo che bisogna ancora stringere i denti per un po'. Poi lo sappiamo tutto finirà e allora vi chiedo due cose: una volta che tutto sarà finito non dimenticate chi è in prima linea negli ospedali, tutte le persone coinvolte con uno spirito di sacrificio immenso. Non scordiamoci di chi non c'è più". Alberto Angela ci esorta a scegliere l'Italia come meta dei nostri prossimi viaggi per aiutare l'economia nazionale a riprendersi "E poi soprattutto, quando alla fine partirete per fare dei viaggi, premiate l'Italia, aiutate chi vive di turismo come cooperative di ragazzi, guide, alberghi, ristoranti che stanno soffrendo tantissimo. In questo modo sosterrete anche il nostro patrimonio insieme a tutte le generazioni passate che stanno lottando idealmente insieme a noi".

“Non viene mai detto abbastanza: voi che non uscite di casa state salvando delle vite, anche se non lo sapete”.@albertoangela#StanotteaVenezia è su @RaiPlay ➡ https://t.co/VbIaTYmG3u#IoRestoACasa pic.twitter.com/T2ZEEBR1XH — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) March 26, 2020

Un messaggio che è stato apprezzatissimo sui social, l'hashtag #StanotteAVenezia è diventato di tendenza su Twitter. I riferimenti alla nostra storia millenaria e ai futuri viaggi che dovranno premiare il nostro paese hanno commosso il pubblico.

Le parole di @albertoangela, come prologo di questa puntata, sono un faro di speranza, ispirazione, bontà e amore per l'Italia e gli italiani, con un richiamo alla forza del nostro spirito, grazie ❤ #StanotteAVenezia — Michela Ferrero (@Michela_Ferrero) March 25, 2020