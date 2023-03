Corin Hardy, dopo il successo di The Nun, sarà regista di Lure, film prodotto da Michael Bay e Brad Fuller

Corin Hardy sarà il regista di Lure, un nuovo film che sarà prodotto da Michael Bay e Brad Fuller.

Universal Pictures e Platinum Dunes contunueranno infatti la collaborazione iniziata con un accordo che prevede la realizzazione di vari film.

La trama di Lure non è stata svelata, tuttavia la storia si basa sui fenomeni paranormali legati all'edificio King's Tavern, considerato il più infestato di tutto il Mississippi. Tra le presenze che tormenterebbero l'area c'è quella dell'amante di uno dei proprietari del locale, uccisa proprio all'interno dell'edificio. La sceneggiatura è firmata da Chris Bernier.

Corin Hardy è famoso per aver creato mostri, animazioni e film horror in Super 8 prima di specializzarsi in arte, costumi, oggetti di scena ed effetti speciali per il cinema e il teatro. Il filmmaker ha studiato alla Wimbledon School of Art prima di realizzare il film in stop motion Butterfly. Nel 2015, dopo aver girato vari video musicali per artisti come The Prodigy e Paolo Nutini, ha diretto l'horror The Hallow. Il secondo lungometraggio di cui si è occupato Hardy è poi stato The Nun - La vocazione del male, uno dei titoli della saga di The Conjuring. Il regista ha poi lavorato alla serie Gangs of London.