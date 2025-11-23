Coppa Davis 2025, Italia-Spagna orario e dove vedere in tv e streaming la finale di Bologna

Finale di Coppa Davis: Volandri si affida a Berrettini e Cobolli per superare Carreno Busta e Munar. Ecco gli orari, la diretta TV, streaming e le scelte dei capitani.

Oggi, domenica 23 novembre, va in scena la finale di Coppa Davis, l'atto conclusivo di un'edizione entusiasmante. Nonostante le assenze di lusso - Jannik Sinner per l'Italia e Carlos Alcaraz per la Spagna - le due nazionali si sfideranno per alzare l'Insalatiera alla SuperTennis Arena di BolognaFiere.

L'Italia va a caccia di un clamoroso terzo titolo consecutivo, che la renderebbe il primo paese non organizzatore di uno Slam a vincere tre volte di fila. Dall'altra parte, la Spagna, in caso di vittoria, diventerebbe il paese non organizzatore di uno Slam con il maggior numero di Davis Cup in bacheca, raggiungendo così la Svezia.

Il cammino delle finaliste

Entrambe le squadre sono arrivate alla finale con merito, mostrando grande solidità e spirito di sacrificio. L'Italia ha superato i quarti contro l'Austria e in semifinale il Belgio con due secchi 2-0. L'eroe è stato Flavio Cobolli, che in semifinale ha vinto una battaglia epica contro Zizou Bergs chiudendo al tie-break del terzo set per 17-15, spingendo gli Azzurri alla loro terza finale consecutiva.

La squadra di David Ferrer, ha affidato il suo destino al punto di doppio. Sia nei quarti contro la Repubblica Ceca che in semifinale contro la Germania, la coppia Granollers/Martinez ha garantito il punto decisivo per il passaggio del turno (2-1).

Dove vedere la semifinale: Diretta TV e Streaming

Gli appassionati potranno seguire la tensione e le emozioni dei match in diretta sia sul satellite che sul digitale terrestre. La copertura sarà garantita da Rai 1 HD e SuperTennis HD (canale 64 del digitale terrestre e canale 212 su Sky). Sarà possibile seguire tutti gli incontri in diretta streaming su SuperTenniX e Rai Play.

Il programma dettagliato degli incontri

Il Capitano Azzurro Filippo Volandri e il suo omologo spagnolo David Ferrer hanno confermato le formazioni che si affronteranno nei tre match, con la speranza di chiudere la contesa già nei singolari. Matteo Berrettini aprirà le danze affrontando Pablo Carreño Busta. A seguire scenderanno in campo i numeri uno delle rispettive formazioni: Flavio Cobolli se la vedrà con Jaume Munar.

In caso di parità, la finale di Coppa Davis si deciderà nel match di doppio, che vedrà l'affiatata coppia italiana composta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori opposta agli specialisti spagnoli Marcel Granollers e Pedro Martinez.