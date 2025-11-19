Coppa Davis 2025: Italia-Austria, oggi Berrettini e Cobolli in campo. Orari e diretta TV e streaming

Flavio Cobolli e Matteo Berrettini guidano l'Italia orfana di Sinner e Musetti: ecco gli orari, la diretta TV, streaming e il calendario completo della competizione.

La Nazionale italiana, nonostante le assenze di Sinner e Musetti, scende in campo oggi - mercoledì 19 novembre - per il suo esordio alle Finals di Coppa Davis davanti al pubblico della SuperTennis Arena di BolognaFiere. Gli Azzurri puntano a staccare il pass per la semifinale contro un'Austria in grande forma. La vincente affronterà venerdì il Belgio, autore dell'impresa contro la Francia. La manifestazione si concluderà con la finale di domenica 23 novembre.

Singolari e doppio: chi gioca e quando si gioca

Si disputano due singolari e un eventuale doppio: chi vince due incontri accede alle semifinali di Coppa Davis. Si parte alle ore 16:00 con i numeri due: Matteo Berrettini contro Jurij Rodionov. A seguire, (non prima delle 18:30), il confronto tra i numeri uno: Flavio Cobolli, che ha chiuso la stagione al 22esimo posto dell'Atp Ranking 2025, e Filip Misolic, 79° al mondo. Se necessario, il doppio, (non prima delle 20:30), sarà di altissimo livello, con Bolelli/Vavassori opposti a Erler/Miedler, una delle coppie più forti del circuito. In panchina per l'Italia c'è Lorenzo Sonego.

Flavio Cobolli

Dove seguirla in TV e in streaming

La sfida sarà visibile in diretta e gratuitamente. In caso di accesso dell'Italia alle semifinali, la RAI dovrebbe occuparsi della copertura televisiva (probabilmente su Rai 1 e RaiPlay).

TV (in chiaro): SuperTennis HD - canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky.

- canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky. Streaming:: SuperTenniX (gratuito solo per i tesserati FITP) e sul Sito ufficiale di SuperTennis (streaming libero).

I prossimi incontri della Coppa Davis 2025: Il percorso verso la semifinale e finale

Il cammino verso la finale della Coppa Davis 2025 entra nel vivo con l'esordio dell'Italia, vincitrice delle ultime due edizioni. Ecco il calendario completo dei prossimi incontri, dalle semifinali alla sfida conclusiva di domenica.