Constitutional Circus, la docu-serie presentata al Festival di Venezia 2021

La docu-serie dal titolo Constitutional Circus del regista Berardo Carboni sbarca al Festival di Venezia 2021: l'idea nata da un incontro con Ken Loach è un progetto in 3 tappe: spettacolo, docu-serie e social!

Il 2 settembre, alle 17.30 nella Sala Laguna, verrà presentata in anteprima la docu-serie dell'eclettico regista, Berardo Carboni, Constitutional Circus. La serie, realizzata da Piroetta e Smart Network Group, è stata girata durante il primo lockdown tra Calabria e Abruzzo, e sarà presentata in anteprima alle Giornate degli Autori, Isola Edipo, durante la 78ª Mostra del Cinema Venezia, e dal 15 settembre disponibile on demand sulla piattaforma ITsART.

Visione e ossessione della cinematografia di Carboni (dal controverso Shooting Silvio, 2006, dove viene messo in scena in modo onirico ed esorcizzante l'omicidio di Berlusconi, al pluriginoso Youtopia, 2018, dove si racconta la precarietà della società contemporanea e la dark side della rete, con protagonista Matilda de Angelis) è la partecipazione attiva. In tempi di pandemia, con accessi ridotti agli spettacoli di cinema e teatro, si può provare a stimolare il pubblico giocando su più media? Questa è l'idea alla base del format di Constitutional Circus, un audace progetto creativo in tre atti: spettacolo teatrale, docu-serie e social.

Constitutional Circus è la metafora dell'Europa. L' Europa che questo circo immagina è nuova e diversa da quella prevista dai Trattati, ma è coerente con la nostra tradizione sociale e il nostro patrimonio culturale. Tanti gli interrogativi e le provocazioni che mettono in luce soluzioni alternative al mondo post-pandemico. E a scommettere su questa nuova Europa, che nasce da un concetto di Circo stravolto e rivoluzionato, è ITsART, il nuovo canale on demand dove dal 15 settembre p.v., sarà possibile farsi s-travolgere con la visione della prima stagione (7 puntate). Nel cast anche Demetra Bellina, protagonista a fianco di Claudio Bisio della nuova serie Amazon tratta dal film "Tutta Colpa di Freud" e protagonista dell'ultimo film di Gabriele Salvotores, Comedians.