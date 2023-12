Constellation: le prime immagini della nuova serie con Noomi Rapace e Jonathan Banks

Apple TV+ ha appena diffuso le prime immagini ufficiali di Constellation, un nuovo thriller psicologico incentrato su una cospirazione e interpretato da Noomi Rapace e dal candidato all'Emmy Jonathan Banks. Nel cast della serie, creata e scritta da Peter Harness, figurano anche James D'Arcy, Julian Looman, William Catlett e con la partecipazione di Rosie e Davina Coleman nel ruolo di Alice.

Diretta dalla vincitrice del premio Emmy Michelle MacLaren, e dai candidati all'Oscar Oliver Hirschbiegel ("La caduta - Gli ultimi giorni di Hitler", "The Experiment - Cercasi cavie umane") e Joseph Cedar ("Footnote", "Our Boys"), la serie debutterà su Apple TV+ il 21 febbraio con i primi tre episodi degli otto totali seguiti da un episodio a settimana, fino al 27 marzo.

Constellation è interpretata dalla Rapace nel ruolo di Jo, un'astronauta che torna sulla Terra dopo un disastro nello spazio e scopre che alcuni pezzi fondamentali della sua vita sembrano essere scomparsi. La serie è un'avventura spaziale ricca di azione che esplora i lati più oscuri della psicologia umana e segue la disperata ricerca di una donna nel tentativo di svelare la verità sulla storia dei viaggi spaziali e di recuperare tutto ciò che ha perso.

Prodotta da Turbine Studios e Haut et Court TV, la serie è prodotta esecutivamente da David Tanner, Tracey Scoffield, Caroline Benjo, Simon Arnal, Carole Scotta e Justin Thomson. MacLaren dirige i primi due episodi e produce esecutivamente insieme a Rebecca Hobbs e al produttore esecutivo Jahan Lopes per la MacLaren Entertainment. Harness è produttore esecutivo per conto della Haunted Barn Ltd. La serie è stata girata principalmente in Germania ed è stata prodotta da Daniel Hetzer per Turbine Studios, Germania.