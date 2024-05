Concerto Primo Maggio 2024: cantanti, scaletta, orari e dove seguire l'evento

Torna come ogni anno il Concerto del Primo Maggio organizzato, in occasione della Festa dei Lavoratori dai sindacati CGIL, CISL e UIL affiancati da iCompany. L'evento si terrà per la prima volta al Circo Massimo di Roma e sarà condotto da Noemi ed Ermal Meta, con loro anche BigMama, che presenterà la prima parte del Concertone. Ecco i cantanti che si esibiranno e come seguire lo spettacolo.

Scaletta dell'evento in ordine alfabetico

A scaldare il pubblico a partire dalle 15:15 saranno:

Albe

Cioffi

Diego Lazzari

Nashley

Etta

Gaudiano

Irbis

Con loro ci sono anche: Atarde (Ancona), Giglio (Torino) e Moonar (Roma), i vincitori del Contest 1MNext, uno di loro sarà premiato dalla direzione artistica dell'evento. A seguire la scaletta degli altri cantanti che si esibiranno con la sorpresa last minute di Geolier e Ultimo.

Achille Lauro

Alda

Anna Castiglia

Ariete

Bigmama

Bloom

Caffellatte & Giuze

Chiamamifaro

Coez & Frah Quintale

Colapesce Dimartino

Cor Veleno

Cosmo

Dargen D'Amico

Ditonellapiaga

Ermal Meta

Ex-Otago

Geolier

La Municipal

La Rappresentante di Lista

Leo Gassmann

Lina Simons

Mahmood

Malika Ayane

Maria Antonietta e Colombre

Mazzariello

Mille

Morgan

Motta

Negramaro

Noemi

Olly

Piero Pelù

Piotta

Rosa Linn

Rose Villain

Santi Francesi

Stefano Massini e Paolo Jannacci

Tananai

Teseghella

Tripolare

Tropico

Ultimo

Uzi Lvke

Vale Lp

Il concertone del Primo Maggio sarà trasmesso in televisione in diretta su Rai 3 a partire dalle ore 15:15 e terminerà alle ore 00:15, con una pausa dalle ore 19:00 alle ore 20:00 per le edizioni dei telegiornali. Inoltre, sarà disponibile su RaiPlay e Rai Italia.

Su Rai Radio 2 l'evento sarà raccontato da Diletta Parlangeli fino alle ore 19:00 circa. Successivamente, la trasmissione riprenderà intorno alle ore 20:00 con Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini, che terranno compagnia al pubblico fino alla chiusura del concerto.