Concerto del Primo Maggio 2023: cantanti, scaletta e orari e dell'evento, in onda oggi su Rai3 e RaiPlay

Il concerto del Primo Maggio 2023 sarà trasmesso oggi in diretta su Rai3 e RaiPlay da Piazza San Giovanni in Laterano a Roma: ecco gli orari, i cantanti e la scaletta dell'evento.

Oggi è il giorno del Concerto del Primo Maggio di Roma, promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany, con la regia di Fabrizio Guttuso Alaimo. Il palco di Piazza San Giovanni in Laterano è pronto ad accogliere ben nove ore di musica dal vivo e parole, con circa 50 artisti rappresentativi della musica italiana attuale e futura: un appuntamento imperdibile trasmesso in diretta su Rai 3 (dalle 15.15 alle 24.15 con una pausa dalle 19 alle 20 per le edizioni dei Telegiornali), Rai Radio 2, RaiPlay e Rai Italia.

Per la sesta edizione consecutiva, sarà Ambra Angiolini a condurre il Concertone. Nella storia dell'evento, mai nessuno lo ha condotto così a lungo.

A supportarla ci sarà Biggio, attore e conduttore televisivo, membro del duo comico I soliti idioti e accanto a Fiorello nel programma Viva Rai 2 attualmente in onda. Sarà un Primo Maggio da ascoltare e guardare anche su Rai Radio 2, voce ufficiale del Concertone.

Si parte con l'appuntamento pomeridiano, dalle ore 16.00, in compagnia di Diletta Parlangeli e LaMario; mentre il racconto della serata, a partire dalle ore 20.00, è affidato a Carolina di Domenico ed Elena Di Cioccio.

Poi un regalo di Rai Radio 2 non soltanto per gli ascoltatori e per il pubblico che guarda la radio in tv, ma per tutta Piazza San Giovanni: dalle ore 19.00, durante la pausa della diretta tv, dal palco del Primo Maggio, andrà in scena il dj set di Ema Stokholma. Rai Radio 2 fa viaggiare il racconto e ballare la piazza!

Nei giorni scorsi sono stati annunciati alcuni degli artisti che il prossimo 1 maggio saliranno sull'iconico palco di Piazza San Giovanni in Laterano a Roma. Tra questi spicca il nome dell'ospite internazionale di questa edizione: la giovane cantautrice norvegese Aurora che, con oltre 2,5 miliardi di streaming, è una delle nuove, più acclamante e talentuose star della musica mondiale.

Ecco la lineup:

Lazza

Coma_Cose

Geolier

Emma

Carl Brave

Tananai

Francesco Gabbani

Ariete

Mr. Rain

Piero Pelù con Alborosie

Matteo Paolillo (dalla serie Mare Fuori)

Righeira

Mara Sattei

Il Tre

Baustelle

Levante

Aiello

Rocco Hunt

Bnkr44

Gaia

Alfa

Giuse the Lizia

Fulminacci

Mille

Neima Ezza

Rose Villain

Wayne

Ciliari

Tropea

Napoleone

Uzi Lvke

l'Orchestraccia

Epoque

Ginevra

Serendipity

Paolo Benvegnù.

A cui si aggiungono i vincitori del Contest 1MNEXT Etta, Maninni, Still Charles e il vincitore del contest "Sicurezza stradale in musica" Hermes. Opening act dalle ore 14.00 con Leo Gassmann, Iside, Savana Funk, Camilla Magli, Wepro.