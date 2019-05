Concerto del Primo Maggio 2019: ecco la scaletta della maratona musicale

Il Concerto del Primo Maggio si svolgerà a Roma nella giornata di oggi per celebrare la Festa dei Lavoratori e la scaletta dell'evento rivela quando saliranno sul palco i tanti artisti le cui esibizioni sono in programma.

La maratona musicale si svolgerà, come da tradizione, a piazza San Giovanni e a condurre saranno Lodo Guenzi e Ambra Angiolini.

La Rai trasmetterà in diretta in tv e in streaming il Concerto del Primo Maggio a partire dalle 15 e fino a mezzanotte, con una pausa tra le 19 e le 20.

Tra i protagonisti della serata ci saranno Noel Gallagher con i suoi High Flying Birds e star della musica italiana come Subsonica, Daniele Silvestri, Negrita e Motta.

Le performance musicali saranno inoltre trasmesse in diretta radio su Radio

2 e il backstage sarà condiviso tramite i social media ufficiali dell'emittente.

Questa la scaletta del concerto in diretta dalle ore 15 e fino a mezzanotte su Rai3 e su Rai Radio2. Le esibizioni cominceranno alle 13.30 solo per la piazza.