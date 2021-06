Con il cuore - Nel nome di Francesco 2021: ospiti Renato Zero e Massimo Ranieri, stasera su Rai1

Carlo Conti torna stasera su Rai1, alle 21:25, per condurre Con il cuore - Nel nome di Francesco 2021, l'annuale evento benefico: Renato Zero e Massimo Ranieri gli ospiti.

Appuntamento, stasera su Rai1 alle 21:25, con Con il cuore - Nel nome di Francesco 2021, l'annuale maratona benefica condotta da Carlo Conti in diretta dal piazzale antistante la Basilica Superiore di San Francesco ad Assisi.

Due gli ospiti d'eccezione: Renato Zero e Massimo Ranieri affiancheranno il conduttore toscano durante la XIX edizione dell'evento di solidarietà promosso dai Frati del Sacro Convento di Assisi, che ogni anno organizzano una maratona di beneficenza e chiedono un aiuto per le persone più disagiate e bisognose.

Nel 2021 l'intento solidale è quello di aiutare le Mense Francescane operanti in Italia, ma anche le tante persone e famiglie italiane che a causa dell'emergenza sanitaria si sono improvvisamente ritrovate in difficoltà e costrette a vivere in condizioni economiche precarie, ma anche quello di dare sostegno alle tante Missioni Francescane operanti in tutti i Continenti.

Renato Zero e Massimo Ranieri si esibiranno con i loro brani di maggior successo anche dal vivo con le loro band e hanno scelto questo classico e consueto appuntamento televisivo dedicato alla solidarietà per sostenere la raccolta fondi a favore delle famiglie italiane e dei tanti progetti umanitari dei Frati di Assisi.

Sarà una serata unica di musica, racconto e solidarietà, che unirà spettacolo, cultura e spiritualità e vedrà la partecipazione anche di tanti testimoni di solidarietà e fraternità civile, medica e religiosa.

Anche quest'anno "Con il Cuore nel nome di Francesco" andrà in onda in contemporanea in diretta radiofonica su Radio1 con la conduzione di Gian Maurizio Foderaro e a Marcella Sullo, e andrà in onda in replica domenica 13 giugno, alle 17:20, sempre su Rai1.

Sarà possibile sostenere la campagna di solidarietà dei Frati del Sacro Convento di Assisi con sms e chiamate da rete fissa al 45515 fino al prossimo 30 giugno. Il valore della donazione sarà di 2 euro per ciascun sms inviato da cellulare WindTre, Tim, Vodafone, Iliad, PosteMobile, Coop Voce, Tiscali. Oppure del valore di 5 o 10 euro per le chiamate da rete fissa Tim, Vodafone, WindTre, Fastweb e Tiscali e 5 euro per le chiamate da rete fissa Twt, Convergenze, PosteMobile.