Con il cuore nel nome di Francesco 2020: stasera su Rai1 l'evento solidale

In diretta su Rai1 e Radio1 dal Piazzale della Basilica Superiore di San Francesco d'Assisi, Carlo Conti e Gianni Morandi conducono la serata benefica di solidarietà dei Frati del Sacro Convento di Assisi, che da 18 anni aiuta e sostiene chi soffre e chi si trova in difficoltà. Ogni anno i Frati Francescani organizzano una maratona di beneficenza e chiedono, a tutti gli uomini di buona volontà, un aiuto per le persone più disagiate e bisognose. Quest'anno l'intento solidale è quello di aiutare le Mense Francescane che operano in Italia in favore delle tante persone e famiglie italiane che a causa della particolare situazione sanitaria si sono improvvisamente ritrovate in difficoltà, costrette a vivere in condizioni economiche disagiate e precarie.

Carlo Conti e Gianni Morandi daranno luogo ad una serata unica di musica, racconto e spiritualità che vedrà la partecipazione di tanti testimoni di solidarietà e fraternità civile, medica e religiosa. Anche quest'anno Con il Cuore nel Nome di Francesco andrà in onda in diretta radiofonica su Rai-Radio1 con la conduzione affidata a Gian Maurizio Foderaro e a Marcella Sullo.

L'audiodescrizione, in diretta su Rai1 e Rai Play, permetterà ai ciechi e agli ipovedenti di percepire tutti quegli elementi visivi che trasmettono al meglio l'atmosfera e il clima della manifestazione - come luci, colori, movimenti, sguardi - e di conoscere ogni minimo dettaglio in onda - dal palco, alla scenografia, dagli strumenti musicali, agli abiti.