Chi è il compagno di Vanessa Scalera, Filippo Gili

Ecco chi è Filippo Gili, dal 2006 compagno di vita di Vanessa Scalera, attrice italiana resa celebre dalla fiction Imma Tataranni - Sostituto procuratore. I due hanno una relazione stabile ed estremamente duratura: stanno insieme da più di 13 anni anche se non hanno figli e non si sono mai sposati.

Sarah Maestri, Vanessa Scalera, Claudio Serughetti, Sarah De Marchi e Veronica Barbatano in una scena del film Il nostro messia

Gili è nato a Roma il 20 dicembre del 1966 e sin da una tenera età ha dimostrato di essere profondamente attratto dal mondo del cinema e della recitazione recitazione. Dopo il diploma ha frequentato l'Accademia Nazionale di Arte Drammatica Silvio d'Amico, dando così inizio alla sua carriera nel mondo dello spettacolo e del teatro.

In seguito il compagno di Vanessa ha diretto alcuni lungometraggi come Casa di Bambola e Prima di andar via e ha firmato alcuni spettacoli come regista, tra cui Porte chiuse, Spettri e Oreste, quest'ultimo scritto a quattro mani con Marco Bellocchio.

Vanessa Scalera, Ignazio Oliva e il regista Claudio Serughetti sul set del film Il nostro messia

Nel 2015 Filippo ha portato in scena Antigone da Sofocle e, a gennaio dell'anno seguente ha inscenato gli Angeli. L'attore e regista è anche cofondatore della compagnia Uffici Teatrali, con la quale ha realizzato Trilogia di mezzanotte e Zio Vanja.

Vanessa Scalera, a proposito della visibilità mediatica che lei e il compagno hanno acquisito a causa della popolare serie televisiva italiana diretta da Francesco Amato, ha dichiarato: "La vivo male però mi hanno detto che mi ci devo abituare. Dopo il finale di stagione, secondo me cadrà tutto nel dimenticatoio. Mi ha sconvolto perché io ho una vita normalissima. Studio, poi vado al supermercato... Non sono una rockstar. Ci devo fare il callo".