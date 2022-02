Chi è la compagna di Vincenzo De Luca, Maria Maddalena Cantisani

Maria Maddalena Cantisani è la compagna di vita del governatore della Campania Vincenzo De Luca: la donna lavora come dirigente presso il Comune di Salerno mentre, per quanto concerne la sua vita privata, non abbiamo molte informazioni a nostra disposizione, essendo la compagna del politico una donna molto riservata.

Maria Maddalena è nata a Napoli il 14 settembre 1970 e si è laureata presso la Federico II in architettura con un voto finale di 110/110 e lode, con un dottorato in urbanistica e pianificazione territoriale. Come accennato precedentemente, la compagna di De Luca lavora oggi come dirigente del Servizio trasformazioni edilizie presso il Comune di Salerno.

La Cantisani, la quale ha all'attivo anche svariate pubblicazioni di settore, ha avuto una lunga carriera di successo che l'ha vista protagonista di tutte le evoluzioni urbanistiche dell'amata città costiera campana. Assieme a Bianca De Roberto e Davide Pelosio si è occupata della Variante parziale del 2013 al Puc, Piano urbanistico comunale del 2005.

La prima apparizione pubblica della first lady e Vincenzo De Luca risale all'ormai lontano 2011, e sembra proprio che da allora i due siano sempre più innamorati e legati da un profondo e sincero legame. Entrambi hanno un matrimonio alle spalle, ciascuno con due figli; De Luca, come sappiamo, era sposato con Rosamaria Zampetti, la sociologa dell'Asl alla quale fu contestata la nomina a coordinatrice del Piano di zona dell'Agro nocerino sarnese.