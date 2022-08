Community: il film si farà, lo conferma il creatore Dan Harmon

Dan Harmon ha confermato che un film di Community è in lavorazione e sembra che esista già un soggetto da seguire per iniziare a dargli forma.

Se ne parlava dal 2011 e ora sappiamo che diventerà realtà: dopo sei stagioni di Community, il creatore Dan Harmon ha confermato che un film connesso alla serie è già in lavorazione e presenterà una "grande storia". Secondo quanto riportato da ComicBook, esiste già un soggetto da osservare, ma non è detto che il risultato finale coincida in tutto e per tutto con esso.

Di recente anche Alison Brie ne aveva parlato. Non è un caso che ai microfoni di TheWrap il produttore l'abbia citata: "Confermerò ciò che ha detto Alison, ovvero che è legittimo e che si stanno tenendo in questi giorni le conversazioni a riguardo e con esse alcuni accordi. C'è una storia - chissà se finiremo per attenerci a quanto scritto, ma è qualcosa a cui dovevamo lavorare per poter iniziare a tirare fuori il progetto e corteggiare i vari distributori. E ora diverse trattative sono in atto".

Dan Harmon ha tenuto a precisare che il film di Community non debutterà in tempi brevi solo perché è arrivata la conferma ufficiale, nonostante sia quello che il pubblico solitamente si aspetta quando viene annunciato un nuovo progetto: "quindi significa che tra uno o due anni uscirà?".

"Avrei potuto dire quello che ho appena detto tre anni fa e sarebbe stato quasi altrettanto accurato, ma ti immagini se l'avessi detto tre anni fa?", ha aggiunto Harmon. "Sono io che incastro le persone per tre anni, le abbandono e le faccio sentire dimenticate, ed è già abbastanza difficile non dire nulla. Quando metti insieme le possibilità percentuali è come se dovessi tenere conto della possibile esplosione del mondo o del verificarsi di un altro virus. Ma per quanto riguarda l'industria cinematografica, questa è più una questione di 'quando' si farà e non di 'se'."

Community - 10 motivi che la rendono una serie TV di culto

L'ultima stagione di Community è uscita nel 2015, regalando al suo pubblico una moltitudine di battute sulla cultura pop. Tutta la serie, le cui vicende vedono protagonisti un gruppo di studio di un fittizio collage nel Colorado, è attualmente disponibile su Netflix. Nel cast, lo ricordiamo, sono presenti Joel McHale, Gillian Jacobs, Alison Brie, Donald Glover, Ken Jeong e Danny Pudi (Abed Nadir), il primo ad aver promesso "sei stagioni e un film!".