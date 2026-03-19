COMICON: tutte le candidature ai premi del Palmarès 2026

La giuria è presieduta dalla fumettista Gabriella Giandelli e composta da BigMama, Caterina Guzzanti, Alex Polidori e Raffaele Alberto Ventura

COMICON ha annunciato le candidature ai Premi del Palmarès 2026. Dieci le categorie competitive divise tra i Premi Micheluzzi, che ricompensano le opere italiane, e i Premi COMICON, dedicati alle opere internazionali.

La giuria che decreterà i vincitori è composta dalla fumettista Gabriella Giandelli(Presidente), dall'attore e doppiatore Alex Polidori, dalla cantante BigMama, dal saggista Raffaele Alberto Ventura e dall'attrice Caterina Guzzanti.

La cerimonia di premiazione si terrà sabato 2 maggio, alle 19:30, presso l'Auditorium del Teatro Mediterraneo della Mostra d'Oltremare, e sarà presentata da Vincenzo Comunale, comico e autore, tra le più interessanti voci della stand up comedy italiana.

Di seguito le candidature ai Premi del Palmarès Ufficiale di COMICON.

PREMI MICHELUZZI (opere italiane)

Migliore Fumetto

Babbo dove sei?, Francesca Ghermandi (Canicola Edizioni)

Nel nido dei serpenti, Zerocalcare (Bao Publishing/Momo Edizioni)

Il padiglione sulle dune, Alessandro Lise e Alberto Talami (Baya Comics)

Punica fides, Andrea Bruno (Sputnik Press)

Tapum, Leo Ortolani (Feltrinelli Comics)

Migliore Serie italiana

Dirt. Last Show, Giulio Rincione (Tunué)

Disperanza #1, Nova, Matteo Grilli e Samuel Spano (Sergio Bonelli Editore)

Il mondo di Niger, di Leila Marzocchi, in Linus #1-4, 6-8, 10,12/2025 (Baldini + Castoldi)

Nonna's Kitchen, Mirka Andolfo, in Manga Issho #3-4 (Star Comics)

Topolino e le vestigia di Z, Casty, in Topolino #3637/3639 (Panini Comics)

Migliore Sceneggiatura

C'era una volta l'est, Boban Pesov (Tunué)

Eternity #7, Alessandro Bilotta (Sergio Bonelli Editore)

Il padiglione sulle dune, Alessandro Lise e Alberto Talami (Baya Comics)

Pippo Holmes in: il gattino dei Baskerville, Bruno Enna in Topolino #3642 (Panini Comics)

Traditori di tutti, Paolo Bacilieri (Oblomov Edizioni)

Miglior Disegno

Cattivik La novell' grafik', Spugna (Gigaciao)

Il diavolo di Smiling Woods, Jacopo Starace (Bao Publishing)

Dirt. Last Show, Giulio Rincione (Tunué)

Materia degenere, Criminaliza (Diabolo Edizioni)

Punica Fides, Andrea Bruno (Sputnik Press)

Migliore Opera Prima

Che tempo fa al tramonto, Ludovica Tedesco (Rider Comics)

Corpo a corpo, Giovanni Scarduelli (Terre di Mezzo Editore)

Lindy Hop dall'aldilà, Eva Daffara (Eris Edizioni)

Si torna sempre dove si è stati male, Isotta Santinelli (Gallucci Balloon)

Una notte da rider, Arlen (Bao Publishing)

Nuove Strade - Migliore Autoproduzione

Gli animali religiosi - Volume 1, Martino Louis

La ballata di Pluis, Renzo Cerutti (Nuvole Sotterranee)

Che hai fatto oggi?, AA.VV. (Wabbit Hunting Season)

Doomed #1, AA.VV. (Sputnik Press)

Effort, Marco Checchin (Blekbord)

PREMI COMICON (opere straniere e internazionali)

Migliore edizione di un Classico

Little Nemo in Slumberland (1905-1911), Winsor McCay; trad. Pier Luigi Gaspa (Edizioni NPE)

La mano verde e altri racconti, Nicole Claveloux e Édith Zha; trad. Boris Battaglia (Eris Edizioni)

Il mondo delle fessure rotonde, Shigeru Mizuki; trad. Vincenzo Filosa (Canicola Edizioni)

Penguin Gohan, Shigesato Itoi e Teruhiko Yumura; trad. Lorenzo Di Giuseppe (In Your Face Comix)

Silas Finn vol.1, Tiziano Sclavi e Giorgio Cavazzano (Renoir/Nona Arte)

Spaghetti, René Goscinny e Dino Attanasio; trad. Marco Cedric Farinelli (Renoir/Nona Arte)

Migliore Graphic Novel straniero

Cannon, Lee Lai; trad. Alice Amico (Coconino Press)

Il mio amico Kim Jong-un, Keum Sun Gendry-Kim; trad. Mary Lou Emberti Gialloreti (Bao Publishing)

Il nirvana è qui, Mikael Ross; trad. Federica Vanin (Bao Publishing)

Il nuovo lavoro della signorina Lucky, Fumiko Takano; trad. Makiko Kawato e Paolo La Marca (Coconino Press - Doku)

Ritorno a Tomioka, Laurent Galandon e Michaël Crouzat; trad. Isabella Donato (Renoir Comics)

Signor civetta, David B; trad. Ilaria Conni (Sigaretten Edizioni)

Migliore Serie straniera

Absolute Martian Manhunter #1-3, Deniz Camp e Javier Rodriguez; trad. Lorenzo Corti (Panini Comics)

Mujina into the deep #1-4, Inio Asano; trad. Manuela Capriati (Panini Comics)

Il ragazzo meraviglia, Juni Ba; trad. Michele Innocenti (Panini Comics)

Rare Flavours, Ram V e Filipe Andrade; trad. Simone Roberto (Edizioni BD)

La seconda vita di Sander - Libro Primo, Stepan Razorenov; trad. Salvatore Privitera (Hollow Press)

Veil #1-2, Kotteri!; trad. Dario Rotelli (J-Pop Manga)

Giovani Letture

Il bosco segreto, Kengo Kurimoto; trad. Alessandro Zontini (Editrice Il Castoro)

Il club del fumetto, Raina Telgemeier e Scott McCloud; trad. Laura Bortolozzi (Editrice Il Castoro)

Furiosa, Geoffroy Monde e Mathieu Burniat; trad. Stefano Andrea Cresti (Tunué)

Gabotteo & Palloncino. La notte della nuvola vivente, Lorenzo Mò (Gallucci Balloon)

Nel paese degli Inuit, Alice Milani (Canicola Edizioni)

Il sogno della Cicala, Dario Sostegni e Raffaele Sorrentino (Canicola Edizioni)

Migliore Traduzione - Sophie Castille Award