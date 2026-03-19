COMICON: tutte le candidature ai premi del Palmarès 2026

La giuria è presieduta dalla fumettista Gabriella Giandelli e composta da BigMama, Caterina Guzzanti, Alex Polidori e Raffaele Alberto Ventura

Comicon Napoli, un'immagine dalla manifestazione
NOTIZIA di 19/03/2026

COMICON ha annunciato le candidature ai Premi del Palmarès 2026. Dieci le categorie competitive divise tra i Premi Micheluzzi, che ricompensano le opere italiane, e i Premi COMICON, dedicati alle opere internazionali.

La giuria che decreterà i vincitori è composta dalla fumettista Gabriella Giandelli(Presidente), dall'attore e doppiatore Alex Polidori, dalla cantante BigMama, dal saggista Raffaele Alberto Ventura e dall'attrice Caterina Guzzanti.

La cerimonia di premiazione si terrà sabato 2 maggio, alle 19:30, presso l'Auditorium del Teatro Mediterraneo della Mostra d'Oltremare, e sarà presentata da Vincenzo Comunale, comico e autore, tra le più interessanti voci della stand up comedy italiana.

Di seguito le candidature ai Premi del Palmarès Ufficiale di COMICON.

PREMI MICHELUZZI (opere italiane)

Migliore Fumetto

  • Babbo dove sei?, Francesca Ghermandi (Canicola Edizioni)

  • Nel nido dei serpenti, Zerocalcare (Bao Publishing/Momo Edizioni)

  • Il padiglione sulle dune, Alessandro Lise e Alberto Talami (Baya Comics)

  • Punica fides, Andrea Bruno (Sputnik Press)

  • Tapum, Leo Ortolani (Feltrinelli Comics)

Migliore Serie italiana

  • Dirt. Last Show, Giulio Rincione (Tunué)

  • Disperanza #1, Nova, Matteo Grilli e Samuel Spano (Sergio Bonelli Editore)

  • Il mondo di Niger, di Leila Marzocchi, in Linus #1-4, 6-8, 10,12/2025 (Baldini + Castoldi)

  • Nonna's Kitchen, Mirka Andolfo, in Manga Issho #3-4 (Star Comics)

  • Topolino e le vestigia di Z, Casty, in Topolino #3637/3639 (Panini Comics)

Migliore Sceneggiatura

  • C'era una volta l'est, Boban Pesov (Tunué)

  • Eternity #7, Alessandro Bilotta (Sergio Bonelli Editore)

  • Il padiglione sulle dune, Alessandro Lise e Alberto Talami (Baya Comics)

  • Pippo Holmes in: il gattino dei Baskerville, Bruno Enna in Topolino #3642 (Panini Comics)

  • Traditori di tutti, Paolo Bacilieri (Oblomov Edizioni)

Miglior Disegno

  • Cattivik La novell' grafik', Spugna (Gigaciao)

  • Il diavolo di Smiling Woods, Jacopo Starace (Bao Publishing)

  • Dirt. Last Show, Giulio Rincione (Tunué)

  • Materia degenere, Criminaliza (Diabolo Edizioni)

  • Punica Fides, Andrea Bruno (Sputnik Press)

Migliore Opera Prima

  • Che tempo fa al tramonto, Ludovica Tedesco (Rider Comics)

  • Corpo a corpo, Giovanni Scarduelli (Terre di Mezzo Editore)

  • Lindy Hop dall'aldilà, Eva Daffara (Eris Edizioni)

  • Si torna sempre dove si è stati male, Isotta Santinelli (Gallucci Balloon)

  • Una notte da rider, Arlen (Bao Publishing)

Nuove Strade - Migliore Autoproduzione

  • Gli animali religiosi - Volume 1, Martino Louis

  • La ballata di Pluis, Renzo Cerutti (Nuvole Sotterranee)

  • Che hai fatto oggi?, AA.VV. (Wabbit Hunting Season)

  • Doomed #1, AA.VV. (Sputnik Press)

  • Effort, Marco Checchin (Blekbord)

PREMI COMICON (opere straniere e internazionali)

Migliore edizione di un Classico

  • Little Nemo in Slumberland (1905-1911), Winsor McCay; trad. Pier Luigi Gaspa (Edizioni NPE)

  • La mano verde e altri racconti, Nicole Claveloux e Édith Zha; trad. Boris Battaglia (Eris Edizioni)

  • Il mondo delle fessure rotonde, Shigeru Mizuki; trad. Vincenzo Filosa (Canicola Edizioni)

  • Penguin Gohan, Shigesato Itoi e Teruhiko Yumura; trad. Lorenzo Di Giuseppe (In Your Face Comix)

  • Silas Finn vol.1, Tiziano Sclavi e Giorgio Cavazzano (Renoir/Nona Arte)

  • Spaghetti, René Goscinny e Dino Attanasio; trad. Marco Cedric Farinelli (Renoir/Nona Arte)

Migliore Graphic Novel straniero

  • Cannon, Lee Lai; trad. Alice Amico (Coconino Press)

  • Il mio amico Kim Jong-un, Keum Sun Gendry-Kim; trad. Mary Lou Emberti Gialloreti (Bao Publishing)

  • Il nirvana è qui, Mikael Ross; trad. Federica Vanin (Bao Publishing)

  • Il nuovo lavoro della signorina Lucky, Fumiko Takano; trad. Makiko Kawato e Paolo La Marca (Coconino Press - Doku)

  • Ritorno a Tomioka, Laurent Galandon e Michaël Crouzat; trad. Isabella Donato (Renoir Comics)

  • Signor civetta, David B; trad. Ilaria Conni (Sigaretten Edizioni)

Migliore Serie straniera

  • Absolute Martian Manhunter #1-3, Deniz Camp e Javier Rodriguez; trad. Lorenzo Corti (Panini Comics)

  • Mujina into the deep #1-4, Inio Asano; trad. Manuela Capriati (Panini Comics)

  • Il ragazzo meraviglia, Juni Ba; trad. Michele Innocenti (Panini Comics)

  • Rare Flavours, Ram V e Filipe Andrade; trad. Simone Roberto (Edizioni BD)

  • La seconda vita di Sander - Libro Primo, Stepan Razorenov; trad. Salvatore Privitera (Hollow Press)

  • Veil #1-2, Kotteri!; trad. Dario Rotelli (J-Pop Manga)

Giovani Letture

  • Il bosco segreto, Kengo Kurimoto; trad. Alessandro Zontini (Editrice Il Castoro)

  • Il club del fumetto, Raina Telgemeier e Scott McCloud; trad. Laura Bortolozzi (Editrice Il Castoro)

  • Furiosa, Geoffroy Monde e Mathieu Burniat; trad. Stefano Andrea Cresti (Tunué)

  • Gabotteo & Palloncino. La notte della nuvola vivente, Lorenzo Mò (Gallucci Balloon)

  • Nel paese degli Inuit, Alice Milani (Canicola Edizioni)

  • Il sogno della Cicala, Dario Sostegni e Raffaele Sorrentino (Canicola Edizioni)

Migliore Traduzione - Sophie Castille Award

  • Gaza attraverso lo schermo, Mazen Kerbaj; trad. Luce Lacquaniti (Coconino Press)

  • La leggenda di Luther Arkwright, Bryan Talbot; trad. Fabio Gadducci e Mirko Tavosanis (Tunué)

  • La Luna e il Serpente: sussidiario di magia, John Coulthart, Steve Moore, Kevin O'Neill e Alan Moore; trad. Lorenzo Corti (Panini Comics)

  • Il mio amico Kim Jong-un, Keum Sun Gendry-Kim; trad. Mary Lou Emberti Gialloreti (Bao Publishing)

  • Mira #5: #ragazze&ragazzi #contro #adulti, Sabine Lemire e Rasmus Bregnhøi; trad. Claudia Valeria Letizia e Eva Valvo (Sinnos Editrice)