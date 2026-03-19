COMICON: tutte le candidature ai premi del Palmarès 2026

COMICON ha annunciato le candidature ai Premi del Palmarès 2026. Dieci le categorie competitive divise tra i Premi Micheluzzi, che ricompensano le opere italiane, e i Premi COMICON, dedicati alle opere internazionali.
La giuria che decreterà i vincitori è composta dalla fumettista Gabriella Giandelli(Presidente), dall'attore e doppiatore Alex Polidori, dalla cantante BigMama, dal saggista Raffaele Alberto Ventura e dall'attrice Caterina Guzzanti.
La cerimonia di premiazione si terrà sabato 2 maggio, alle 19:30, presso l'Auditorium del Teatro Mediterraneo della Mostra d'Oltremare, e sarà presentata da Vincenzo Comunale, comico e autore, tra le più interessanti voci della stand up comedy italiana.
Di seguito le candidature ai Premi del Palmarès Ufficiale di COMICON.
PREMI MICHELUZZI (opere italiane)
Migliore Fumetto
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Babbo dove sei?, Francesca Ghermandi (Canicola Edizioni)
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Nel nido dei serpenti, Zerocalcare (Bao Publishing/Momo Edizioni)
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Il padiglione sulle dune, Alessandro Lise e Alberto Talami (Baya Comics)
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Punica fides, Andrea Bruno (Sputnik Press)
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Tapum, Leo Ortolani (Feltrinelli Comics)
Migliore Serie italiana
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Dirt. Last Show, Giulio Rincione (Tunué)
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Disperanza #1, Nova, Matteo Grilli e Samuel Spano (Sergio Bonelli Editore)
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Il mondo di Niger, di Leila Marzocchi, in Linus #1-4, 6-8, 10,12/2025 (Baldini + Castoldi)
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Nonna's Kitchen, Mirka Andolfo, in Manga Issho #3-4 (Star Comics)
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Topolino e le vestigia di Z, Casty, in Topolino #3637/3639 (Panini Comics)
Migliore Sceneggiatura
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C'era una volta l'est, Boban Pesov (Tunué)
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Eternity #7, Alessandro Bilotta (Sergio Bonelli Editore)
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Il padiglione sulle dune, Alessandro Lise e Alberto Talami (Baya Comics)
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Pippo Holmes in: il gattino dei Baskerville, Bruno Enna in Topolino #3642 (Panini Comics)
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Traditori di tutti, Paolo Bacilieri (Oblomov Edizioni)
Miglior Disegno
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Cattivik La novell' grafik', Spugna (Gigaciao)
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Il diavolo di Smiling Woods, Jacopo Starace (Bao Publishing)
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Dirt. Last Show, Giulio Rincione (Tunué)
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Materia degenere, Criminaliza (Diabolo Edizioni)
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Punica Fides, Andrea Bruno (Sputnik Press)
Migliore Opera Prima
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Che tempo fa al tramonto, Ludovica Tedesco (Rider Comics)
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Corpo a corpo, Giovanni Scarduelli (Terre di Mezzo Editore)
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Lindy Hop dall'aldilà, Eva Daffara (Eris Edizioni)
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Si torna sempre dove si è stati male, Isotta Santinelli (Gallucci Balloon)
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Una notte da rider, Arlen (Bao Publishing)
Nuove Strade - Migliore Autoproduzione
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Gli animali religiosi - Volume 1, Martino Louis
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La ballata di Pluis, Renzo Cerutti (Nuvole Sotterranee)
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Che hai fatto oggi?, AA.VV. (Wabbit Hunting Season)
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Doomed #1, AA.VV. (Sputnik Press)
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Effort, Marco Checchin (Blekbord)
PREMI COMICON (opere straniere e internazionali)
Migliore edizione di un Classico
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Little Nemo in Slumberland (1905-1911), Winsor McCay; trad. Pier Luigi Gaspa (Edizioni NPE)
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La mano verde e altri racconti, Nicole Claveloux e Édith Zha; trad. Boris Battaglia (Eris Edizioni)
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Il mondo delle fessure rotonde, Shigeru Mizuki; trad. Vincenzo Filosa (Canicola Edizioni)
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Penguin Gohan, Shigesato Itoi e Teruhiko Yumura; trad. Lorenzo Di Giuseppe (In Your Face Comix)
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Silas Finn vol.1, Tiziano Sclavi e Giorgio Cavazzano (Renoir/Nona Arte)
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Spaghetti, René Goscinny e Dino Attanasio; trad. Marco Cedric Farinelli (Renoir/Nona Arte)
Migliore Graphic Novel straniero
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Cannon, Lee Lai; trad. Alice Amico (Coconino Press)
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Il mio amico Kim Jong-un, Keum Sun Gendry-Kim; trad. Mary Lou Emberti Gialloreti (Bao Publishing)
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Il nirvana è qui, Mikael Ross; trad. Federica Vanin (Bao Publishing)
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Il nuovo lavoro della signorina Lucky, Fumiko Takano; trad. Makiko Kawato e Paolo La Marca (Coconino Press - Doku)
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Ritorno a Tomioka, Laurent Galandon e Michaël Crouzat; trad. Isabella Donato (Renoir Comics)
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Signor civetta, David B; trad. Ilaria Conni (Sigaretten Edizioni)
Migliore Serie straniera
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Absolute Martian Manhunter #1-3, Deniz Camp e Javier Rodriguez; trad. Lorenzo Corti (Panini Comics)
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Mujina into the deep #1-4, Inio Asano; trad. Manuela Capriati (Panini Comics)
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Il ragazzo meraviglia, Juni Ba; trad. Michele Innocenti (Panini Comics)
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Rare Flavours, Ram V e Filipe Andrade; trad. Simone Roberto (Edizioni BD)
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La seconda vita di Sander - Libro Primo, Stepan Razorenov; trad. Salvatore Privitera (Hollow Press)
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Veil #1-2, Kotteri!; trad. Dario Rotelli (J-Pop Manga)
Giovani Letture
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Il bosco segreto, Kengo Kurimoto; trad. Alessandro Zontini (Editrice Il Castoro)
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Il club del fumetto, Raina Telgemeier e Scott McCloud; trad. Laura Bortolozzi (Editrice Il Castoro)
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Furiosa, Geoffroy Monde e Mathieu Burniat; trad. Stefano Andrea Cresti (Tunué)
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Gabotteo & Palloncino. La notte della nuvola vivente, Lorenzo Mò (Gallucci Balloon)
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Nel paese degli Inuit, Alice Milani (Canicola Edizioni)
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Il sogno della Cicala, Dario Sostegni e Raffaele Sorrentino (Canicola Edizioni)
Migliore Traduzione - Sophie Castille Award
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Gaza attraverso lo schermo, Mazen Kerbaj; trad. Luce Lacquaniti (Coconino Press)
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La leggenda di Luther Arkwright, Bryan Talbot; trad. Fabio Gadducci e Mirko Tavosanis (Tunué)
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La Luna e il Serpente: sussidiario di magia, John Coulthart, Steve Moore, Kevin O'Neill e Alan Moore; trad. Lorenzo Corti (Panini Comics)
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Il mio amico Kim Jong-un, Keum Sun Gendry-Kim; trad. Mary Lou Emberti Gialloreti (Bao Publishing)
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Mira #5: #ragazze&ragazzi #contro #adulti, Sabine Lemire e Rasmus Bregnhøi; trad. Claudia Valeria Letizia e Eva Valvo (Sinnos Editrice)