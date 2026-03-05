COMICON Napoli 2026, ultimi giorni per partecipare ai Visions Awards: cosa fare entro il 20 marzo

La manifestazione promuove, per l'edizione 2026, una serie di concorsi e premi dedicati all'audiovisivo, al cinema e alla creatività visiva

COMICON Napoli amplia il proprio raggio d'azione e guarda sempre più al cinema e all'audiovisivo. Per l'edizione 2026 nasce infatti COMICON Visions Awards, un nuovo progetto che mette al centro cortometraggi, animazione, creator digitali e film tratti da fumetti.

Un'iniziativa che punta a intercettare autori emergenti, produzioni indipendenti e scuole di formazione, offrendo visibilità e opportunità concrete all'interno di uno dei festival pop più importanti d'Italia.

L'appuntamento è dal 30 aprile al 3 maggio 2026 alla Mostra d'Oltremare.

La locandina dei Comicon Visions Awards 2026

COMICON Visions Awards 2026: in cosa consiste il nuovo premio

I Visions Awards nascono per valorizzare le nuove forme di storytelling visivo che dialogano con fumetto, manga, anime, videogiochi, fantasy, horror e cultura digitale.

Il cuore del progetto è rappresentato dai COMICON Pop Shorts, concorso articolato in tre sezioni:

Live-Action Pop Short

Cortometraggi di finzione live-action della durata compresa tra 3 e 20 minuti.

Animated Pop Short

Corti animati (2-20 minuti), inclusi 2D, 3D, stop-motion, mixed media e motion comics.

Instant Pop Short - In Festival

Una competizione realizzata direttamente durante il festival: i partecipanti, già in possesso del titolo di accesso, svilupperanno un contenuto video in loco seguendo un briefing iniziale.

Le opere saranno valutate da una commissione in collaborazione con realtà del settore come NABA - Nuova Accademia di Belle Arti, ANICA Academy, ADCI e Rai Cinema Channel.

I premi speciali: dai creator digitali ai film tratti da fumetti

Oltre ai cortometraggi, i COMICON Visions Awards 2026 includono diverse categorie non competitive:

Variant Poster dell'Anno , dedicato alla migliore reinterpretazione artistica di un manifesto cinematografico distribuito in Italia nel 2025

Premio Creator Short , per contenuti nativi social (30 secondi - 10 minuti)

Storyboard COMICON Award , che valorizza lo storyboard come fase creativa autonoma

Premio Generazione Corto, in collaborazione con Rai Cinema, riservato a cortometraggi realizzati da studenti

Spazio anche ai Premi Speciali "From Comics", dedicati ai migliori lungometraggi europei e internazionali tratti da fumetti o graphic novel distribuiti nel 2025.

Chi può partecipare al concorso cortometraggi COMICON 2026

La call è aperta a:

autori singoli o collettivi

case di produzione

scuole e istituti di formazione

Sono ammesse opere realizzate tra il 20 marzo 2024 e il 20 marzo 2026, in lingua italiana o inglese (oppure sottotitolate), con diritti regolarmente certificati.

La quota di iscrizione è di 15 euro.

Tra i criteri di valutazione: qualità tecnica, originalità, coerenza con l'immaginario pop, chiarezza narrativa e capacità di costruire un world-building efficace.

Opportunità per i finalisti: distribuzione e visibilità nazionale

I 5 finalisti per categoria saranno proiettati durante COMICON Napoli 2026 e promossi sui canali ufficiali del festival.

Inoltre, Pathos Distribution offrirà a uno dei registi selezionati la distribuzione del suo progetto successivo, accompagnandolo in un percorso di valorizzazione festivaliera nazionale e internazionale.

Prevista anche la pubblicazione dei vincitori sulle piattaforme MyMovies ONE e sui canali ufficiali COMICON.

COMICON Napoli 2026: le scadenze da segnare

Apertura call: 13 gennaio 2026

Deadline iscrizioni: 20 marzo 2026

Comunicazione selezioni: entro 10 aprile 2026

Consegna materiali definitivi: entro 20 aprile 2026

Proiezioni e premiazioni: durante il festival

Con i Visions Awards, COMICON rafforza il proprio posizionamento non solo come evento dedicato al fumetto e alla cultura pop, ma come piattaforma sempre più centrale per il cinema e l'audiovisivo contemporaneo.