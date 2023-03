Comicon Bergamo: il poster e i primi ospiti dell'evento che si terrà dal 23 al 25 giugno

Nel 2023, per la prima volta, oltre alla classica edizione a Napoli (28 aprile - 1 maggio) Comicon arriva anche a Bergamo, dal 23 al 25 giugno alla Fiera di Bergamo (in partnership con Promoberg/Fiera di Bergamo) ma anche in città (a Bergamo e a Brescia), per tre giorni di festival che si inseriscono nel programma ufficiale della Capitale Italiana della Cultura 2023.

Comicon Bergamo sarà caratterizzato da un palinsesto ricco di eventi e ospiti. Tra le prime novità, due artisti di fama internazionale che hanno deciso di unirsi ai festeggiamenti di entrambe le edizioni: la fumettista e scrittrice Mirka Andolfo, che ha realizzato i poster di Comicon Napoli e Bergamo, e Giorgio Cavazzano, uno dei più celebri disegnatori al mondo, che sarà Magister delle due manifestazioni.

Come da tradizione il festival si estende inoltre in città, con una prestigiosa e attesa mostra che celebra invece un genio del fumetto e del disegno: Milo Manara: Vite d'artista. Da Caravaggio a Fellini, che sarà visitabile dal 22 giugno al 10 settembre presso l'Ex Chiesa della Maddalena di Bergamo. Un'altra mostra sarà invece parte del ricco programma di esposizioni all'interno degli spazi fieristici nei giorni del festival, Giuseppe Camuncoli: da Spider-Man a Star Wars, dedicata all'attività di uno dei più noti disegnatori di comics americani.

Inoltre, con il festival arrivano le grandi novità editoriali: Gigaciao, casa editrice e studio creativo di grafica e animazione fondati da Sio, Dado, Fraffrog e Keison, porterà a Comicon Bergamo il primo numero della nuova rivista dal titolo ancora segreto, uno dei progetti più attesi del 2023 nei mondi del Fumetto e dell'Animazione in Italia. Infine, Cristina D'Avena, introdotta e accompagnata dalla Bim Bum Bam Cartoon Band, si esibirà in un concerto dal vivo!

"La presenza del COMICON nel palinsesto di Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023 è un'ottima opportunità, che non mancherà di avere positivo impatto su entrambe le città. Brescia ha già risposto molto bene anche al Contest di disegno Siamo Tutti Capitale, organizzato dal COMICON come evento creativo per il passaggio di consegne tra Procida, Capitale della Cultura 2022, e Bergamo Brescia Capitale 2023. Di certo non mancheranno occasioni di scambio e relazioni anche durante i giorni del festival", preannuncia con entusiamo la Vice Sindaco di Brescia, Laura Castelletti.