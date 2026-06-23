COMICON Bergamo 2026: da Yuji Horii a Leo Ortolani, la cultura pop in scena dal 26 al 28 giugno

Dal 26 al 28 giugno la quarta edizione del festival riunisce fumetto, videogiochi, cinema e musica. Tra gli ospiti Yuji Horii, Yasumi Matsuno e Leo Ortolani

COMICON Bergamo torna alla Fiera di Bergamo dal 26 al 28 giugno 2026 per la sua quarta edizione, confermandosi come uno degli appuntamenti più rilevanti del Nord Italia dedicati alla cultura pop.

In collaborazione con Promoberg, il festival propone tre giornate di incontri, mostre, anteprime ed eventi che attraversano fumetto, videogiochi, cinema e serie TV, gioco, musica e area young.

Un festival sempre più internazionale

Il cuore della manifestazione resta il fumetto, con un programma che mette insieme grandi maestri italiani e ospiti internazionali. Il Magister dell'edizione 2026 sarà Leo Ortolani, autore di riferimento della scena italiana e creatore di Rat-Man, oltre a graphic novel come Cinzia e Tapum. La sua presenza sarà accompagnata da una mostra dedicata che ripercorre la sua carriera attraverso un percorso espositivo in chiave ironica e creativa.

Tra i protagonisti più attesi spiccano tre nomi dal Giappone che rappresentano generazioni diverse dell'immaginario videoludico e animato: Yuji Horii, storico autore di Dragon Quest; Yasumi Matsuno, firma di titoli come Final Fantasy Tactics e Final Fantasy XII; Yasuhiro Nightow, autore di Trigun, diventato un cult dell'animazione.

Fumetto, videogame e cultura pop globale

Accanto ai nomi giapponesi, il festival ospiterà figure di primo piano del fumetto internazionale e del mondo Marvel e DC, tra cui Salvador Larroca, Lee Bermejo e Dave McKean, oltre a numerosi autori europei e italiani come Silver, Tanino Liberatore, Sio, Fraffrog e Andrea Sorrentino. Presente anche la poster artist ufficiale dell'edizione 2026, Nicoletta Baldari, illustratrice nota per lavori legati a franchise internazionali come Frozen e Star Wars.

Ampio spazio sarà dedicato anche alla scena videoludica, con la partecipazione di protagonisti legati a titoli come Clair Obscur: Expedition 33, oltre a incontri dedicati al gioco competitivo e al mondo delle carte collezionabili. Tra gli appuntamenti più attesi, eventi live e finali di tornei eSport, che animeranno il palco principale del festival.

Asia, doppiaggio e spettacoli serali

Conan, il ragazzo del futuro: Conan e Lana in un momento del film

La sezione Asian porterà a Bergamo nomi storici dell'animazione giapponese come Takahiro Yoshimatsu, mentre il programma Cinema e serie TV ospiterà doppiatori italiani legati a personaggi iconici di film e serie internazionali.

Come sempre, spazio inoltre al K-POP con le K-POP Battle, la Random Dance K-POP e la finale nazionale K-POP Dance Fight Fest solisti: i migliori ballerini K-Pop d'Italia si sfideranno di fronte ad una giuria di esperti per determinare il campione assoluto del K-Pop Dance Fight Fest!

Non mancheranno le COMICON Nights, con concerti, proiezioni e spettacoli serali. Venerdì 26 giugno, sul Main Stage, spazio alla musica con Mai dire Goku, il più grande party dedicato alle sigle TV, anime e cartoon in Italia per cantare tutte le più amate canzoni dei cartoni animati. In Auditorium ci sarà la proiezione speciale di Memories, film antologico tratto dalle opere e dall'immaginario di Katsuhiro Otomo e diventato negli anni un oggetto di culto dell'animazione giapponese.

Sabato 27 giugno saliranno sul Main Stage I Numeri Zero con il Cartoon Maniacs Show. In Auditorium doppio evento dedicato al maestro Hayao Miyazaki: il talk "Prima di Ghibli: Takahata e Miyazaki da Heidi a Conan" con Cavernadiplatone, VictorLaszlo88, Timewalker, Federica Polino e, subito dopo, la proiezione speciale di Conan, il ragazzo del futuro.

Biglietti e informazioni pratiche

Il festival si svolgerà presso la Fiera di Bergamo dal 26 al 28 giugno 2026. I biglietti sono già disponibili in prevendita con diverse formule: l'abbonamento per tre giorni ha un costo a partire da 35 euro più prevendita, mentre il biglietto giornaliero del venerdì parte da 15 euro (riduzioni previste per giovani e studenti).

Con un programma che unisce ospiti internazionali, grandi firme del fumetto e un'offerta trasversale tra videogiochi, cinema e musica, COMICON Bergamo si conferma un punto di riferimento crescente per la cultura pop europea, capace di attrarre pubblico e professionisti da tutta Italia e dall'estero.