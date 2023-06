Comicon Bergamo 2023, la prima edizione è un successo: 28.000 visitatori

Grande successo per la prima edizione di Comicon Bergamo che si conclude con 28.000 visitatori. Una scommessa vinta per Comicon - International Pop Culture Festival che, dopo oltre vent'anni a Napoli (l'edizione 2023 a Napoli ha registrato il record di sempre con 170.000 presenze), ha debuttato a Bergamo con un programma ricchissimo di eventi e ospiti, conquistando il pubblico e confermando Comicon come uno dei maggiori player europei di eventi per la cultura e l'intrattenimento.

Inserito nel palinsesto ufficiale della Capitale Italiana della Cultura 2023 e realizzato in partnership con Promoberg, Comicon Bergamo si è svolto dal 23 al 25 giugno occupando tutti gli spazi della Fiera di Bergamo con oltre 20.000 mq di superficie coperta, più di 15.000 mq di aree scoperte, 150 espositori distribuiti tra 10 aree tematiche, 200 ospiti, oltre 220 eventi e 15 mostre per tre giorni di fumetti, mostre, videogiochi, cinema e serie tv, giochi, cultura asian, kids, concerti.

Non sono mancati gli appuntamenti in città: a Bergamo la mostra Milo Manara. Vite d'artista (ex-Chiesa della Maddalena, aperta fino al 10 settembre) e, a Brescia, la mostra Le ragazze non sanno disegnare. Venti donne raccontano il femminile (Mo.Ca - Centro per le nuove culture di Brescia fino al 24 settembre). I visitatori hanno affollato la Fiera di Bergamo con lunghe code all'ingresso fin dal mattino, pronti a incontrare i numerosi ospiti: da Milo Manara, Bruno Bozzetto, Giorgio Cavazzano a Sio, Leo Ortolani, Fraffrog, Mirka Andolfo, Giuseppe Camuncoli, Simone Di Meo, David Lopez, Nora Krug; i content creator come Cydonia, Sabaku, Ckibe, Sommobuta, Human Safari, Caverna di Platone e molti altri.

Frequentatissimi gli incontri delle varie aree del festival, tra cui la presentazione in anteprima della nuova rivista a fumetti di Sio "Scottecs Gigazine", il panel con i doppiatori italiani dei cinecomics Marvel (Cinema e serie tv), quello con i doppiatori del nuovissimo Final Fantasy XVI (Videogame), l'evento Pokémon (Gioco), il laboratorio Kids con Roby, il mondo Asian con la Comicon Cosplay Challeng e la K-Pop Crew Battle Festival e i concerti sul Main Stage di Cristina D'Avena, Immanuel Casto e Romina Falconi.

"Comicon è un progetto culturale nato 25 anni fa per dare voce e visibilità al Fumetto. Oggi, con le ventitré edizioni di Napoli e dopo la prima edizione di Bergamo, COMICON si conferma un hub degli eventi culturali e di intrattenimento a livello nazionale, con relazioni e progetti di qualità internazionale. Comicon Bergamo ha seguito il collaudato format, con un fulcro centrale in fiera, e un programma - coordinato dal nostro Direttore Artistico Matteo Stefanelli insieme ai curatori di area - ricchissimo di appuntamenti con mostre, incontri con autori e artisti, capace di contaminare anche il territorio ospitante con un'offerta culturale di rilievo, come la mostra di Milo Manara aperta in città, a Bergamo, fino a settembre" - ha commentato Claudio Curcio, Presidente Comicon.