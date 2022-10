Comicon annuncia la partnership con MIA, il Mercato Internazionale dell’Audiovisivo

Comicon ha ufficialmente annunciato la partnership con MIA, il Mercato Internazionale dell'Audiovisivo (Roma dall'11 al 15 ottobre), una collaborazione annuale che parte con la nascita del Comics pitching forum, evento previsto nella giornata professionale del 12 ottobre alle 18, negli spazi di Cinema Barberini, dove saranno presentati quattro progetti di fumetto e graphic novel di altissima qualità e grande potenziale di sviluppo audiovisivo, selezionati da Comicon e in cerca di supporto produttivo e/o finanziario.

"Sempre più spesso cinema e tv attingono al fumetto per lo sviluppo di nuove idee. L'Italia, nonostante sia uno dei primi cinque mercati al mondo nel settore Fumetto, rimane un territorio ancora poco esplorato dai produttori e distributori di audiovisivi. Siamo perciò particolarmente felici di poter contribuire, come COMICON, ad offrire nel contesto internazionale del MIA nuove opportunità in questa direzione, selezionando progetti e IP che ci sembrano indicare un forte potenziale, attingendo ai talenti top nella creatività fumettistica italiana. Questa è un'occasione importante anche per gli editori che, grazie COMICON e MIA, hanno a disposizione un'occasione di incontro e dialogo B2B con il mondo dell'audiovisivo per lo sviluppo delle proprie opere", ha dichiarato Matteo Stefanelli, Direttore artistico di Comicon.

Da oltre vent'anni Comicon è una delle realtà di produzione di contenuti ed eventi più produttive d'Europa: Comicon - Festival Internazionale della cultura pop attira ogni anno a Napoli oltre 150 mila visitatori per quattro giorni di fumetti, giochi e videogiochi, anime e manga, cinema e serie tv, classificandosi come uno dei cinque maggiori festival pop in Europa.

Nel 2023, per la prima volta, oltre alla classica edizione a Napoli arriva anche a Bergamo con tre giorni di festival ed è già nel programma ufficiale della Capitale Italiana della Cultura 2023. Comicon inoltre organizza mostre internazionali (dedicate ad autori, personaggi ed editori, tra i quali: Mattotti, Bilal, Manara, Liberatore, Moebius, Corto Maltese, Disney, DC Comics, Marvel, Corto Maltese etc.), pubblica fumetti con l'etichetta Comicon Edizioni, rappresenta artisti di rilievo internazionale del calibro di Milo Manara e Tanino Liberatore (di cui cura anche il merchandising ufficiale), è uno dei fondatori del Network Europeo dei Festival di Fumetto e di RIFF - Rete Italiana Festival Fumetto.

Per questo motivo la partnership con il MIA diventa per gli stakeholder del settore e dell'intrattenimento una nuova opportunità per l'incontro tra cultura pop, progetti editoriali e mercato audiovisivo. I pitch saranno presentati da autori/artisti e registi di comprovato talento e successo, italiani e internazionali, e offriranno una variegata gamma di storie, generi e ambientazioni, dal drama romantico alla grounded sci-fi. Un'occasione per esplorare nuove direzioni provenienti dal segmento con il maggiore tasso di crescita nell'industria del libro negli ultimi anni.