Comicon 2023: Panini Comics presenta le novità DC, Disney e Planet Manga

Sta per prendere il via il Comicon 2023, la nuova edizione dell'International Pop Culture Festival, una fiere dedicate alla cultura pop più attese dell'anno: Comicon Napoli sarà ricco di interessanti novità targate Panini Comics, tra grandi anteprime, nuovi inizi e proposte da non perdere relative al mondo DC, Disney e Planet Manga.

Disney sarà al centro delle celebrazioni di questa edizione: il prestigioso e ormai tradizionale ruolo di Magister quest'anno è infatti affidato a Giorgio Cavazzano, tra i più celebri e innovativi disegnatori al mondo, conosciuto universalmente per i suoi capolavori legati all'universo di Topi&Paperi. Per l'occasione, Topolino 3518 uscirà con una speciale cover variant realizzata dal Maestro, con Amelia e Gennarino grandi protagonisti. La speciale cover sarà disponibile in anteprima al Comicon e in fumetteria e su Panini.it.

È incentrato sul "Raffaello del fumetto", così definito da Vincenzo Mollica, anche il nuovo volume della collana Grandi Autori Disney, un piccolo compendio della sua produzione Disneyana che attraversa ben cinque decenni di carriera (disponibile dal 28 aprile in edicola, fumetteria e su Panini.it. Non mancheranno le occasioni di incontrare i lettori: Il Maestro racconterà ai fan il suo incredibile percorso nel talk Cavazzano, maestro Disneyano, in programma domenica 30. Ad accompagnarlo in questo viaggio, due compagni di avventura come Lello Arena e Vincenzo Mollica.

Sul fronte supereroistico, il titolo da segnare è Batman: Europa, che tornerà sugli scaffali in volume unico e con una nuova cover d'eccezione generata in esclusiva per Panini Comics e realizzata a quattro mani da Jim Lee e Giuseppe Camuncoli, con i colori di Alex Sinclair. Il volume sarà presentato in anteprima al Comicon e poi sarà disponibile a partire dal 4 maggio in fumetteria e su Panini.it.

Venerdì 28, Lee sarà tra gli ospiti da remoto del panel Batman: dall'America all'Europa, e ritorno dove racconterà la sua carriera nella casa editrice di Burbank, dagli inizi come autore al suo ruolo di editore. Ad affiancarlo saranno Giuseppe Camuncoli, Matteo Casali e Brian Azzarello, con cui ha lavorato a Batman: Europa. I tre artisti - e Simone di Meo per Batman: Cavaliere Bianco Beyond - saranno anche disponibili per i consueti appuntamenti firmacopie (gli orari precisi saranno comunicati sui canali social di Panini Comics).

Grandi novità anche da Planet Manga, con diversi appuntamenti che appassioneranno tutti i lettori. Si parte con una novità: Wind Breaker, storia ambientata all'Istituto Superiore Fuurin, dove dimorano gli studenti più forti e violenti della città. Il manga sarà disponibile in un blind pack, all'interno del quale il lettore potrà trovare il numero 1 in versione regular, o in versione Variant Limited (1000 copie), o in versione Variant Ultra-Limited (100 copie).

I fan del Diavolo Motosega presenti in fiera potranno conquistare una copia di Chainsaw Man 12, che dà il via alla nuova stagione della serie di culto scritta e disegnata da Tatsuki Fujimoto. Il numero 12 sarà disponibile anche con una preziosa cover variant. Per i lettori che invece vorrebbero addentrarsi per la prima volta nell'universo di Chainsaw Man, Panini Comics ha pensato a una speciale Discovery Edition grazie alla quale potranno leggere il primo numero della storia ad un prezzo speciale. Per gli appassionati dell'anime omonimo, l'appuntamento è lunedì 1° maggio con la proiezione dell'episodio 10 e in anteprima assoluta gli episodi 11 e 12, che costituiscono il finale di stagione.

Blue Lock, il manga calcistico sulla Nazionale nipponica, sarà protagonista di ben due appuntamenti in programma sabato 29 aprile; il talk Fenomeno Blue Lock (in sala Hiroba) e la proiezione in anteprima dei primi due episodi doppiati in italiano dell'anime omonimo in arrivo su Chrunchyroll (in Auditorium). In programma sabato anche la proiezione della prima parte dell'episodio speciale di Attacco dei Giganti uscito a inizio marzo, a cui seguirà un panel dedicato.