Comicon 2023: Crunchyroll torna a Napoli dopo il successo dell’edizione 2022

Crunchyroll torna a Napoli per la nuova edizione del Comicon 2023 con uno stand tutto nuovo, giochi, gadget esclusivi e tante proiezioni per i fan degli anime.

Dopo il successo dell'edizione 2022, Crunchyroll sta ufficialmente tornando a Napoli in occasione del Comicon 2023: proprio come lo scorso anno sarà presente all'interno dell'Asian Village con uno stand ricco di giochi, gadget, uno store esclusivo e tante sorprese per tutti gli abbonati. Ecco il calendario ufficiale degli eventi:

Venerdì 28 aprile ore 12.15, Sala Italia - The Quintessential Quintuplets Movie

The Quintessential Quintuplets è uno degli anime più amati dal pubblico di Crunchyroll con una fanbase appassionata che non solo ha l'anime uscito negli anni passati ma anche il manga su cui l'anime è basato, edito in Italia da J-Pop Manga. Dopo due intense ed appassionanti stagioni questo film ci racconterà la conclusione della storia che lega Futaro alle 5 sorelle fino a svelare il mistero che si cela intorno al tanto atteso matrimonio. Chi sarà la misteriosa sposa?

Sabato 29 aprile ore 11.45, Sala Italia - Attack on Titan: The Final Season - The Final Chapters

Ad un passo dal gran finale di uno degli anime più rappresentativi di questa generazione celebriamo ancora una volta insieme il mondo di Attack on Titan. Questa proiezione esclusiva ci presenta il primo capitolo dello speciale appena uscito su Crunchyroll, nel quale prendono il via gli ultimi colpi di scena che coinvolgono i membri del Corpo di Ricerca mentre si preparano a bloccare l'avanzata di Eren e dei Giganti liberati dalle mura, pronti a portare morte e devastazione nel mondo.

Sabato 29 aprile ore 17.30, Auditorium - BLUELOCK

L'anime sul calcio che nessuno si aspettava ma tutti aspettavamo! Una delle rivelazioni degli ultimi mesi viene presentata a Napoli in versione doppiata in anteprima assoluta! Con l'eliminazione del Giappone ai Mondiali di calcio del 2018, la federazione calcistica giapponese si decide a creare un programma in cui trovare giovani promettenti atleti e prepararli per i mondiali del 2022. Isagi Yōichi, un attaccante, riceve l'invito per partecipare a questo programma il cui obiettivo è quello di "distruggere il calcio perdente giapponese" con un metodo rivoluzionario: isolare 300 giovani e promettenti attaccanti in una struttura simile a una prigione, chiamata "Blue Lock" e sottoporli a un rigoroso allenamento volto a creare "l'attaccante più egoista e migliore del mondo".

Domenica 30 aprile, ore 14.00, Sala Italia - A Couple of Cuckoos

Una delle nuove commedie romantiche più apprezzate di questo anno sia come anime che come manga. In collaborazione con Star Comics che ha portato l'omonimo manga in Italia, vediamo insieme alla sua autrice Miki Yoshikawa i primi due episodi che danno il via alla storia. Nagi Umino è uno studente liceale il quale un giorno scopre di essere stato cresciuto in una famiglia che non è la sua: a causa di uno scambio di culle avvenuto nell'ospedale dove è nato, il ragazzo fu infatti separato dai suoi veri genitori. Decide quindi di andare a trovare per la prima volta la sua famiglia biologica, ma durante il tragitto si scontra con Erika Amano, una ragazza carina e popolare rimasta turbata dopo aver appreso di essere stata promessa in sposa a uno sconosciuto. Le vite dei due ragazzi inizieranno ad intrecciarsi in modi inaspettati!

Lunedì 1 maggio ore 15.00, Auditorium - Chainsaw Man

L'anime dell'anno, l'ultimo gioiellino del pluripremiato studio Mappa ha conquistato il pubblico italiano in autunno con la versione originale e ora di nuovo con la spettacolare versione italiana. Vediamo insieme al Comicon il gran finale della stagione 1 con l'episodio 10 e a seguire in anteprima assoluta gli episodi 11 e 12. Denji è un ragazzo disagiato che uccide diavoli per sopravvivere. La sua vita cambia radicalmente dopo una sfortunata missione che lo trasforma in Chainsaw Man. Non più umano, nemmeno diavolo, per cosa combatte?

"Siete fan di One Piece? Venite a sfidarci dimostrando quanto conoscete le avventure della ciurma di Cappello di Paglia in un nuovissimo gioco creato per voi! Siete utenti Premium? Mostrateci il vostro abbonamento attivo dal telefono e sfidate la fortuna per vincere dei premi in edizione limitata! E poi ancora panel, annunci, sorprese e tanti screening!", si legge nel comunicato ufficiale di Crunchyroll.