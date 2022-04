Comicon 2022: tutti gli ospiti, gli espositori e le novità dell'evento

Il Comicon 2022, due anni di assenza, si svolgerà dal 22 al 25 aprile presso la Mostra d'Oltremare con un ricco programma di oltre 300 ospiti, 500 eventi e 350 espositori di tutte le aree del festival: Fumetto, Serie TV & Cinema, Videogioco, Gioco, Asian Village, Neverland e COMICON Kids.

Il Comicon, come negli ultimi tre anni, fruisce del sostegno e della collaborazione della Regione Campania e, proprio come in passato, ha ricevuto il Patrocinio del Comune di Napoli e si realizza nei padiglioni e nel parco fieristico della Mostra d'Oltremare.

Tra gli ospiti internazionali più prestigiosi dell'edizione della ripartenza figurano: il creatore di Gran Turismo Kazunori Yamauchi (GIAPPONE); i fumettisti Frank Cho (USA), Johnny Ryan (USA), Ruppert & Mulot (FRANCIA); le attrici Yolanda Lynes (USA) e Krista Kosonen (FINLANDIA).

Per quanto concerne, invece, i grandi ospiti italiani abbiamo i fumettisti Zerocalcare, Tanino Liberatore, Sio, Giuseppe Camuncoli, Leo Ortolani, Giuseppe Palumbo, Mirka Andolfo, Pera Toons; gli attori Salvatore Esposito, Greta Scarano, Adriano Giannini; gli scrittori Maurizio De Giovanni e Licia Troisi; l'autore e conduttore televisivo Valerio Lundini; i musicisti e gli attori Giancane, Gli Ultimi, Sick Luke, Melancholia; il divulgatore scientifico Dario Bressanini; i pro player di videogames Pow3r, Jiizuke, Sekuar, Paolocannone, Nello Nigro; i content creator Kurolily, Sbriser, Grax, Sabaku no Maiku, Dario Moccia; i game designer Immanuel Casto e Spartaco Albertarelli; la modella Riae; il cosplayer Leon Chiro.

Come tradizione, per la sezione Fumetto, saranno assegnati i Premi del Palmarès Ufficiale di COMICON composto dai Premi Micheluzzi, destinati a ricompensare opere italiane, e dai Premi COMICON, dedicati alle opere internazionali. Composto da 10 riconoscimenti competitivi, il Palmarès Ufficiale del festival sarà svelato nel corso della cerimonia di premiazione, prevista per domenica 24 aprile 2022 alle 19.30 presso l'Auditorium del Teatro Mediterraneo, sito all'interno della Mostra d'Oltremare. La cerimonia sarà presentata da Valerio Lundini.

Per la sezione Serie TV e Cinema: numerose anteprime nazionali di film e serie tv sia italiani che internazionali, alla presenza dei cast e dei registi, all'insegna tanto del grande cinema italiano quanto delle grandi produzioni internazionali "di genere" (fantastico, thriller, fantascienza, horror). Spazio quindi a proiezioni e incontri dedicati a grandi icone dell'immaginario come il film The Batman, l'attrice di Black Widow Yolanda Lynes, contenuti inediti di Top Gun: Maverick, le anteprime italiane della premiata serie Mister 8 alla presenza della protagonista Krista Kosonen, un nuovo episodio della serie sci-fi Halo, e la proiezione dell'action sudcoreano Shark The Beginning.

Molte le novità nell'area Gioco, a partire dall'istituzione di "Italian Game Jam", la prima competizione nazionale di creazione collaborativa di un gioco da tavolo, che prevede anche la produzione del gioco da parte del partner Tambù. Un intero padiglione dedicato ai Videogiochi, con una ricca programmazione di incontri, tavole rotonde e meet & greet.

Sul Main Stage: un connubio inedito che unisce musica, fumetto e animazione: Strappati lungo i bordi - live music and talk show con Zerocalcare, Giancane e Gli Ultimi. Per la prima volta dopo l'uscita su Netflix di Strappare lungo i bordi, Giancane, che ha firmato la colonna sonora, e Gli Ultimi, autori di uno dei brani, suoneranno sullo stesso palco, e Zerocalcare sarà al centro di un talk in cui si parlerà del ruolo della musica nella creazione delle sue storie e nella serie tv.