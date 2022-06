Comic-Con 2022: i Marvel Studios ritornano a San Diego dopo tre anni di assenza

Secondo quanto riportato da Deadline, i Marvel Studios torneranno al Comic-Con di San Diego dopo ben tre anni di assenza. A confermare la notizia è stato Kevin Feige nel corso di una conferenza stampa virtuale di Thor: Love and Thunder.

Kevin Feige ha dichiarato: "Saremo al Comic-Con di San Diego il prossimo mese. Siamo molto emozionati. Parleremo dei progetti futuri!". Ebbene sì, i Marvel Studios torneranno al Comic-Con dopo tre anni di assenza, ma al momento, non è ancora chiaro quali possano essere i progetti che Marvel presenterà in occasione della prossima convention.

Sicuramente ci sarà spazio per Black Panther: Wakanda Forever, Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Guardiani della Galassia Vol. 3, The Marvels e Blade.

Per quanto riguarda i progetti televisivi, invece, ampio spazio potrebbe essere dedicato a I Am Groot, She-Hulk: Attorney at Law, The Guardians of the Galaxy Holiday Special, Echo, Secret Invasion, Agatha: House of Darkness, Armor Wars, Ironheart e X-Men '97.

Il San Diego Comic-Con si svolgerà negli Stati Uniti dal 21 al 24 luglio. Thor: Love and Thunder, invece, sarà distribuito nelle sale italiane il prossimo 6 luglio.