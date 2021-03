Comic-Con 2021: cancellato l'evento in programma a San Diego, l'appuntamento sarà solo online

Il Comic-Con 2021 in programma a San Diego, come accaduto un anno fa, è stato cancellato, proponendo a luglio un appuntamento solo virtuale, evitando così ogni possibile rischio di contagio per gli organizzatori e i partecipanti.

L'annuncio è stato compiuto con un tweet in cui si spiegano i motivi di questa scelta, confermando inoltre le date previste per gli appuntamenti che si svolgeranno online.

Gli organizzatori hanno quindi annunciato che Comic-Con@Home 2021 si svolgerà dal 23 al 25 luglio e proporrà, come accaduto un anno fa, panel e presentazioni accessibili virtualmente, permettendo ai fan di tutto il mondo di assistere.

Gli organizzatori del Comic-Con di San Diego hanno dichiarato: "Il nostro impegno nei confronti dei fan e della nostra celebrazione dei fumetti e dell'arte legata a questa realtà rimane una parte importante di chi siamo. Le tempistiche e la portata del nostro evento più importante hanno avuto un grande peso nella nostra decisione di posticipare l'organizzazione dell'evento in presenza, crediamo che proporre un evento ridotto successivamente rispetto alle date inizialmente previste possa essere un'alternativa più sicura".

Probabilmente ci sarà quindi spazio per un evento aperto a un numero ristretto di partecipanti che si svolgerà a San Diego nel mese di novembre, sperando poi di tornare alla normalità nel 2022.