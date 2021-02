Come un gatto in tangenziale: stasera su Canale 5 il film con Paola Cortellesi e Antonio Albanese

Stasera su Canale 5, alle 21:30, va in onda Come un gatto in tangenziale, divertente commedia di Riccardo Milani, con Paola Cortellesi e Antonio Albanese.

Stasera su Canale 5, alle 21:30, è tempo di risate con Come un gatto in tangenziale, la commedia diretta nel 2017 da Riccardo Milano, con protagonisti due irresistibili Paola Cortellesi e Antonio Albanese.

Giovanni (Antonio Albanese), la teoria. Intellettuale impegnato e profeta dell'integrazione sociale vive nel centro storico di Roma. Monica (Paola Cortellesi), la pratica. Ex cassiera del supermercato, con l'integrazione ha a che fare tutti i giorni nella periferia dove vive. Non si sarebbero mai incontrati se i loro figli non avessero deciso di fidanzarsi. Monica e Giovanni, entrambi vittime di spietati pregiudizi sulla classe sociale dell'altro, sono le persone più diverse sulla faccia della terra, ma hanno un obiettivo in comune: la storia tra i loro figli deve finire.

Per portare a termine il comune proposito, i due cominciano, loro malgrado, a frequentarsi e a entrare l'uno nel mondo dell'altro: Giovanni, abituato ai film impegnati nei cinema d'essai, si ritroverà a seguire sua figlia in una caotica multisala di periferia, tra ragazzini urlanti, spintoni e cestini di pop corn che rotolano per terra, Monica, invece, da sempre abituata a passare le sue vacanze a Coccia di Morto, tra distese di corpi stipati come sardine e aerei che scaricano carburante sopra la testa, si ritroverà nella riserva naturale di Capalbio, tra intellettuali, vip e improbabili conversazioni sull'arte contemporanea (e un incontro con Franca Leosini!). Finché improvvisamente qualcosa tra di loro cambia...

Incredibile successo al botteghino italiano, con oltre 10 milioni di euro incassati durante la permanenza in sala, il film avrà un sequel: Come un gatto in Tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto.