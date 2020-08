Come sorelle: la trama dell'ultima puntata, stasera su Canale 5

Stasera su Canale 5, alle 21:21, torna, con l'ottava e ultima puntata, la fiction turca Come sorelle, arrivata in Italia su Mediaset in prima visione assoluta.

La trama ufficiale e il promo dell'ultimo episodio annunciano che, dopo essere stato fermato da Kenan, Cemal è più che sicuro che le ragazze sanno che è stata Cahide a introdursi in casa sua e che è stato lui a ordinare l'incendio alla tenuta. A quel punto l'uomo rivela la sua vera natura e il suo scopo: sposare Cahide e costringerle a vivere secondo le sue regole. Si trasferisce a casa loro, rendendo la vita un inferno.

Dopo l'ennesima mancanza di rispetto, Ufuk decide di consegnare a Kenan tutte le prove che aveva occultato ventiquattro anni fa per far sì che Cemal non venisse accusato dell'omicidio del fratello Mehmet. Ipek, Deren, Cilem, Azra e Cahide non si arrendono. Leyla si procura dei passaporti falsi per andare in Grecia. Fingono allora di arrendersi al volere di Cemal ...