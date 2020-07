Come sorelle: trama della terza puntata, stasera su Canale 5

Stasera su Canale 5, alle 21:21, torna Come sorelle, la nuova fiction turca arrivata in Italia su Mediaset in prima visione assoluta e che farà compagnia al pubblico della rete ammiraglia Mediaset per altre settimane.

La trama della terza puntata anticipa che Sinan viene accusato dell'omicidio di Tekin, ma poi rilasciato per mancanza di prove con l'obbligo di non lasciare la città. Cahide decide di scendere a patti con Cemal, come scopriamo dal promo dell'appuntamento di stasera: lo sposerà, se lui starà lontano dalle sue figlie. Ma l'accordo tra loro non si concluderà, perché' Gulistan avverte Cahide che Cemal non ha alcuna intenzione di uscire dalla vita delle sue ragazze. Nel frattempo, Azra e Cilem si incontrano per caso in un ristorante a Izmir e Cilem le giura che si vendicherà. Ipek, grazie a l'aiuto di Refik, è sicura di riuscire a pagare la prima delle tre rate del debito contratto da suo marito Tekin. Ma Cemal, per farla pagare a Cahide, fa bruciare tutto l'olio che doveva essere venduto, gettando Ipek nella disperazione.