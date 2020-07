Come sorelle: la trama della seconda puntata, stasera su Canale 5

Stasera su Canale 5, alle 21:21, torna Come sorelle, la nuova fiction turca arrivata in Italia su Mediaset in prima visione assoluta e che farà compagnia al pubblico della rete ammiraglia Mediaset per altre 6 settimane.

La trama della seconda puntata anticipa che il mattino successivo all'omicidio di Tekin, giunge nella villa il figlio Sinan - come vediamo anche nel promo dell'episodio -, in pessimi rapporti con il padre. Deren torna a Izmir, Azra e Ipek si occupa di eliminare la macchina di Tekin. Azra scopre che Cilem è stata rapita e che il suo futuro marito Burak è stato ucciso. La vera madre delle tre sorelle è Cahide, che sta per uscire dal carcere dopo aver scontato una pena per l'omicidio del marito Mehmet. Intanto a Gunesli, Bahce è alla ricerca di notizie sulla scomparsa di Tekin ...

Dove eravamo rimasti

Nella prima puntata Ipek Gencer sta per sposare Tekin Malik, l'uomo che ha distrutto la sua famiglia. Poco prima delle nozze riceve una lettera, che le rivela che sarebbe stata adottata e avrebbe due sorelle: Deren e Çilem. Sconvolta, Ipek decide di invitarle al matrimonio per conoscerle. Dopo aver scoperto di essere stata adottata, Deren, quasi per disperazione, accetta l'invito di Ipek; e da lei arriva anche Azra, amica di Cilem dai tempi dell'orfanotrofio, senza rivelare chi sia in realtà. Tra le tre ragazze nasce un'intesa, soprattutto per difendere Ipek, che sta per sposare un uomo violento che non ama. Dopo la cerimonia, l'ennesimo accesso d'ira di Tekin si trasforma in una tragedia: le ragazze per difesa lo uccidono e occultano il cadavere.