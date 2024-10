Come l'acqua per il cioccolato: ecco il primo trailer del nuovo adattamento del classico di Laura Esquivel

È stato diffuso il primo trailer del nuovo adattamento del classico della letteratura messicana di Laura Esquivel, Come l'acqua per il cioccolato.

Come l'acqua per il cioccolato, l'imminente adattamento in serie della HBO del classico della letteratura messicana di Laura Esquivel, prodotto esecutivamente da Salma Hayek Pinault, ha il suo trailer ufficiale.

Ambientata durante la Rivoluzione messicana all'inizio del XX secolo, la serie in sei episodi segue Tita de la Garza (Azul Guaita) e Pedro Múzquiz (Andrés Baida), "due anime profondamente innamorate, ma impossibilitate a stare insieme a causa di radicate abitudini familiari", secondo la sinossi dello show. "I protagonisti navigano in un mondo di realismo magico e ricchi sapori, mentre Tita lotta tra il destino impostole dalla famiglia e la sua lotta per l'amore. Lungo il percorso, il pubblico assisterà al suo più grande rifugio: la cucina. Per Tita, il suo legame magico con la cucina diventa una resistenza attiva contro l'oppressione, che le permette di incanalare i suoi desideri e le sue passioni più profonde nelle sue ricette, trasformando coloro che le assaggiano".

I dettagli della serie

Salma Hayek, produttrice esecutiva della serie attraverso la sua Ventanarosa Productions, ha dichiarato a Variety che, dopo sei anni di sviluppo, è "così soddisfacente vederla finalmente sullo schermo". "Come l'acqua per il cioccolato è un vero gioiello della letteratura e del cinema latinoamericano", ha proseguito Hayek. "Volevo trovare un nuovo luogo e un nuovo modo di raccontare questa storia, in modo che una nuova generazione possa scoprirla e le persone che hanno già un rapporto con la storia possano riscoprirla in un nuovo formato".

Hayek era una "grande fan" sia del libro di Esquivel del 1989 che dell'adattamento cinematografico del 1992, che all'epoca divenne il film in lingua straniera di maggior incasso mai distribuito negli Stati Uniti. È stata quindi una "sfida davvero spaventosa" affrontare una storia di cui "così tante persone si sono innamorate", ma spera che la nuova serie abbia lo stesso effetto grazie al suo cast stellare.

A guidare l'ensemble c'è Irene Azuela nel ruolo di Mamá Elena, gli altri interpreti sono Ana Valeria Becerril nel ruolo di Rosaura, sorella di Tita e rivale in amore; Andrea Chaparro nel ruolo di Gertrudis, un'altra sorella di Tita; Ángeles Cruz nel ruolo di Nacha, cuoca e mentore di Tita; Mauricio García Lozano nel ruolo di Don Pedro Múzquiz; Ari Brickman nel ruolo di Don Felipe Múzquiz; e Louis David Horné nel ruolo di Juan Alejandrez.

La locandina di Come l'acqua per il cioccolato

La serie è una produzione originale di Warner Bros. Discovery ed è prodotta da Ventanarosa Productions, Endemol Shine North America e Endemol Shine Boomdog.

Come l'acqua per il cioccolato debutta il 3 novembre su HBO Latino negli Stati Uniti e sarà disponibile in streaming in tutto il mondo su Max. Gli episodi saranno trasmessi ogni domenica fino al finale dell'8 dicembre.