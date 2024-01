Colpo di Luna con Virginia Raffaele da stasera su Rai 1: gli ospiti della prima puntata

Virginia Raffaele conquista la prima serata con Colpo di Luna, il primo show tutto suo in onda da stasera su Rai 1 alle 21:25. Saranno tre i venerdì in sua compagnia, all'insegna della comicità, della magia e della leggerezza.

Uno spettacolo che vive dell'atmosfera magica della migliore tradizione del varietà ispirandosi in particolare allo storico programma Rai "Teatro 10". Su questo filone di rimandi tra antico e moderno, irrompe Virginia Raffaele e l'altra sua fonte di ispirazione, il Luna Park, dove è cresciuta, che rimane nel suo Dna e che porta ovunque vada con i suoi personaggi, racconti, ospiti.

Gli ospiti della prima puntata

Accanto a Virginia in questa nuova avventura nella quale metterà in scena nuove maschere, oltre a richiamarne alcune dal passato, due grandi protagonisti dello spettacolo italiano presenti in tutte e tre le serate, Carlo Conti e Gigi D'Alessio. Insieme a loro, anche Francesco Arca e Maurizio Ferrini con il suo personaggio della Signora Coriandoli.

In studio, in ogni puntata, tanti ospiti tra attori, comici, musicisti. Nel primo appuntamento, in ordine alfabetico: Stefano Accorsi, Pietro Castellitto, Fabio De Luigi, Giorgio Quarzo Guarascio, Gigi Marzullo, Gianni Morandi, Noemi e Benedetta Porcaroli.

Sono molti gli elementi che comporranno l'universo di questo show: da gag a sitcom e improvvisazioni, tanta musica - con una band di 15 elementi diretta dal Maestro Maurizio Filardo - e ballo con la direzione artistica di Laccio e il suo corpo di ballo che dipinge scenari e mondi. Virginia Raffaele dopo anni di grandi successi a teatro, dove il suo "Samusà" ha inanellato sold out in tutta Italia e premi prestigiosi come il Duse nel 2022, e al cinema con tre film diversi, tutti da protagonista, torna finalmente in televisione e si porta dietro un bagaglio arricchito di esperienze e racconti, immagini e suoni del colorato che mondo che c'è in lei e intorno a tutti noi.