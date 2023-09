Cindy Crawford contro il comportamento di Oprah Winfrey negli anni '80: 'Mi ha trattata come un oggetto'

In una nuova docuserie, la top model Cindy Crawford ha criticato il modo in cui Oprah Winfrey l'ha trattata durante la prima apparizione al suo talk show.

Cindy Crawford ha accusato Oprah Winfrey di averla trattata, durante una delle sue primi apparizioni televisive degli anni '80, come se fosse un oggetto.

La star della moda, durante un episodio della docuserie The Super Models, ha ricordato quanto accaduto durante il talk show.

Il ricordo della modella

Cindy Crawford ha parlato di un momento avvenuto sul piccolo schermo nel 1986, sottolineando che "Non era okay".

All'epoca la top model aveva 20 anni ed era ospite insieme a John Casablancas, che si occupava dell'Elite Modeling Agency.

Oprah Winfrey ha quindi chiesto alla modella di alzarsi e di girare su se stessa, mostrando al pubblico la sua bellezza e dichiarando: "Questo è ciò che chiamo un corpo!".

La conduttrice ha poi ignorato Cindy, ponendo invece numerose domande a Casablancas che ha risposto sui quesiti riguardanti la futura top model. John, ad esempio, ha dichiarato: "Sta capendo, e lo sto dicendo in questo programma, che se vuole può essere la numero 1 in questo settore".

La critica alla star della tv

Crawford, nella docuserie, ha quindi spiegato: "Era come se fossi un oggetto o una bambina, potevo essere vista e non ascoltata. Quando si guarda la situazione da un punto di vista contemporaneo, Oprah sta dicendo: 'Alzati e mostra il tuo corpo. Mostraci che meriti di stare qui'. In quel momento non me ne sono resa conto e riguardando quel momento ho pensato: 'O mio dio, non andava bene, davvero. Specialmente da parte di Oprah'".

Per ora Winfrey non ha risposto alle critiche, ma dal canale YouTube del suo show è stata rimossa la clip in questione.