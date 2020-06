Cole Sprouse, star di Riverdale, è stato arrestato durante una protesta pacifica a Santa Monica

Cole Sprouse è stato arrestato mentre stava partecipando a una manifestazione pacifica a Santa Monica. La star di Riverdale ha condiviso la sua esperienza con un post condiviso su Instagram in cui racconta quanto accaduto nella giornata di ieri.

Secondo quanto riportato da Buzzfeed, l'attore è rimasto coinvolto in una situazione resa complicata a causa dell'arrivo di un gruppo che ha iniziato a compiere atti vandalici, violenti e distruttivi mentre era in corso una protesta pacifica. Gli agenti di polizia si sono quindi ritrovati in difficoltà perché dovevano mettere sotto controllo la situazione e ha bloccato anche le persone che stavano protestando senza causare disordini.

Cole Sprouse ha sottolineato di voler raccontare quanto accaduto per evitare che le notizie si concentrino solo su di lui, preferendo invece dare spazio alle circostanze in cui è avvenuto l'arresto.

L'attore ha dichiarato che i mezzi di comunicazione danno tristemente spazio solo alle notizie più sensazionali, dimostrando quindi il proprio razzismo. Cole ha quindi raccontato che è stato fermato dalla polizia mentre si trovava con un gruppo di persone a Santa Monica: "Ci hanno dato l'opzione di andarcene e siamo stati informati che se non ci fossimo ritirati saremmo stati arrestati. Quando molti di noi si sono girati per andarcene abbiamo trovato un'altra fila di poliziotti che bloccavano la strada e a quel punto hanno iniziato a bloccarci. Bisogna dire che essendo un uomo bianco eterosessuale e una figura pubblica, le conseguenze istituzionali del mio arresto non sono nulla in confronto a quello di altre persone che fanno parte del movimento. Questo non è assolutamente un racconto su di me e spero che i mezzi di comunicazione non lo rendano tale. Questo è un periodo in cui bisogna stare accanto agli altri mentre la situazione peggiore, offire sostegno informato, dimostrare e fare la cosa giusta".

L'interprete di Jughead ha ribadito: "Si tratta precisamente del periodo in cui riflettere su cosa vuol dire essere un alleato. Spero che altre persone nella mia posizione facciano lo stesso".

Sprouse ha ribadito che non parlerà più dell'argomento perché non vuole togliere l'attenzione dai leader del movimento Black Lives Matter e ha condiviso i link per compiere delle donazioni e offrire sostegno.