Coco Lee è morta a 48 anni, la cantante e attrice era in coma dopo un tentato suicidio

L'artista aveva cantato la versione in cinese di Reflection, brano composto per Mulan nel 1998, ed era stata la prima donna di origine cinese-americana a esibirsi agli Oscar.

La triste notizia condivisa dalle sorelle

Le sorelle di Coco Lee, Carol e Nancy, hanno annunciato la triste notizia della morte spiegando che era in coma dopo aver provato a togliersi la vita durante il weekend.

Il comunicato spiega: "Con enorme tristezza annunciamo la notizia più devastante: Coco stava soffrendo di depressione da alcuni anni, ma la situazione è peggiorata drasticamente negli ultimi mesi. Anche se Coco ha cercato l'aiuto dei professionisti e ha provato a lottare contro la depressione, tristemente il demone dentro di lei ha preso il sopravvento".

La cantante ha provato a suicidarsi il 2 luglio ed era stata porta in ospedale, dove è rimasta in coma fino al decesso.

Una carriera di successo

La cantante era nata a Hong Kong nel 1975 e si era poi trasferita negli Stati Uniti, iniziando da giovane una carriera come cantante pop in Asia.

Coco aveva doppiato Mulan nella versione cinese del film animato della Disney, cantando anche la canzone tematica.

Nel 2001 aveva poi interpretato A Love Before Time, brano usato sui titoli di coda di La tigre e il dragone e nominato agli Oscar. L'artista aveva quindi potuto esibirsi durante la cerimonia.

Tra i suoi impegni professionali anche quelli come attrice in film come No Tobacco, Master of Everything e Forever Young. Coco aveva partecipato inoltre a show come Chinese Idol e Come Sing With Me.