Clizia Incorvaia: scontro con l'amante dell'ex marito a Live - Non è la D'Urso (video)

Clizia Incorvaia e l'amante dell'ex marito si sono scontrate durante il Live - Non è la d'Urso. Barbara D'Urso è riuscita a mettere di fronte l'ex moglie e l'amante di Francesco Sarcina, il risultato è stato un duello all'ultimo insulto.

Nella puntata di ieri del "Live - Non è la d'Urso" è andato in onda il confronto tra Clizia Incorvaia e Grazia Sepe, la presunta amante dell'ex marito Francesco Sarcina. L'incontro si trasforma subito in uno scontro tra le due donne. Grazia è convinta che il matrimonio tra il frontman de Le Vibrazioni e Clizia fosse una farsa: "Non sono stata l'amante, mi ha sempre trattato come fossi la sua donna. Clizia lo sapeva". L'ex gieffina, espulsa dalla casa di Cinecittà, le risponde a tono: "Ma vi siete sposati? Ascolta ragazza, ti ho perdonato, non sei una madre e non sai cosa significa lottare per mantenere una famiglia unita quando ci sono problemi di coppia, non sai cosa vuol dire vedere tua figlia che chiede il bacio dell'amore eterno al papà". Secondo Grazia, anche la Incorvaia la sera usciva, ma la showgirl a quel punto perde la testa "Non entrare nella mia vita. Tu sei una delle tante. Ti manderò le chat. Una persona ignorante come te non mi deve parlare. Mi fai pena. Io stavo a casa con mia figlia. Sei una grandissima maleducata. Mio marito quando ti ha visto nel locale ha detto 'chi è quell'ameba'? Barbara, lei non si deve permettere di giudicare me come madre, se lo fa mi alzo e me ne vado!".

Il confronto tra una moglie e l'amante è difficile che non degeneri. Grazia rinfaccia a Clizia di aver tradito il marito con il suo miglior amico, Riccardo Scamarcio, "Francesco mi diceva che era solo un matrimonio di gossip ed era separato in casa. Io ero innamorata e gli ho creduto - poi aggiunge per avvalorare la sua tesi - Lui messaggiava con mia madre. E' finita a gennaio perché, dopo la separazione, volevo qualcosa di più".

Clizia, che da poco ha ammesso di aver mentito sull'età, afferma che il marito aveva numerose amanti "Eri la compagna? E allora perché a casa l'ho trovato con la barista e non con te? Perché ho video e chat con altre donne e te non ci sei?". Grazia insite, Francesco Sarcina avrebbe parlato anche con la madre, insomma si sarebbe trattato di un tradimento benedetto dalla madre dell'amante "Non era una cosa così, lui ha parlato con mia madre che era contraria alla storia. Le disse di non preoccuparsi, che mi avrebbe trattato bene perché anche lui è un genitore. A 18 anni mi sono fatta illudere da un 40enne, ho sbagliato, ma ero innamorata".