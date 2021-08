Clizia Incorvaia è incinta: primo figlio in arrivo con Paolo Ciavarro

Clizia Incorvaia è incinta: lei e Paolo Ciavarro diventeranno genitori nei primi mesi del 2022. L'influencer è al quarto mese di gravidanza e dovrebbe partorire tra la fine di febbraio e gli inizi di marzo. La coppia lo ha rivelato in un'intervista esclusiva al settimanale Gente.

Clizia Incorvaia, 40 anni, e Paolo Ciavarro, 29 anni, si sono conosciuti durante la quarta edizione del Grande Fratello Vip, quella vinta da Paola Di Benedetto. L'amore è continuato anche al di fuori della casa di Cinecittà, ed oggi i due stanno per diventare genitori di un bebè, del quale non conoscono ancora il sesso.

Nelle scorse settimane si erano rincorse le voci che la coppia fosse in dolce attesa, la stessa Eleonora Giorgi, madre di Paolo, ospite di Roberta Capua a Estate in Diretta, non aveva voluto confermare o smentire la notizia. Ora la conferma arriva dai due diretti interessati, grazie a un'intervista rilasciata in esclusiva al settimanale Gente. Clizia, già madre di Nina, avuta dall'ex marito Francesco Sarcina, rivela di essere al quarto mese di gravidanza e racconta come il compagno le sia stato vicino durante i primi difficili mesi: "Tra fine febbraio e inizio di marzo partorirò. Ora sto bene, ma all'inizio è stata dura. Ero debole, stavo sempre a letto e quando mi alzavo, avvertivo nausee, mal di testa, un senso di spossatezza, quasi di vertigini. Paolo è stato stupendo, un complice perfetto, sempre accanto a me. Ora sto meglio, ho ripreso energia. L'8 febbraio festeggeremo il nostro secondo anniversario e poco dopo diventeremo genitori. Desideravamo da tempo un figlio, a dire il vero è stato uno dei primi argomenti che abbiamo affrontato, ancor prima che ci mettessimo insieme".

Paolo, naturalmente è contentissimo, spera sia un maschietto per perpetuare il cognome della stirpe e portarlo sui campi di calcio, come il padre Massimo Ciavarro, noto attore di fotoromanzi e cinema, faceva con lui, "Spero sia maschio. Sogno di trasferirgli le mie passioni sportive e di accompagnarlo sui campi di calcio, come mio padre Massimo ha sempre fatto con me. Stando ai nostri calcoli, l'abbiamo concepito a Lampedusa, l'isola del cuore per noi".

Ed è proprio al ritorno dalla Sicilia che Clizia ha scoperto di essere incinta "al rientro dal viaggio mi sono accorta di avere un ritardo. A mezzanotte ho mandato Paolo in farmacia a prendere il test - ha raccontato nella stessa intervista al settimanale - Mi sono chiusa in bagno emozionantissima. Quando ho visto l'esito sono scoppiata a piangere dalla gioia e l'ho raggiunto con lo stick in mano. Ci siamo abbracciati. Mentre lui cercava di asciugare le mie lacrime, ci domandavamo felici e confusi 'Ma ti rendi conto? Avremo un bambino'".