Clint Eastwood, la figlia Francesca arrestata per violenza domestica

Francesca Eastwood è stata arrestata con l'accusa di violenza domestica. L'attrice, figlia di Clint Eastwood e Frances Fisher, è stata fermata sabato sera e accusata di violenza domestica aggravata a causa di un litigio.

Secondo fonti della polizia, Francesca Eastwood si trovava alla guida della propria auto a Beverly Hills con il suo fidanzato, quando hanno iniziato a litigare sfociando nella violenza fisica che ha portato all'arrestato dell'attrice.

Guai con la legge

Il compagno di Eastwood avrebbe chiamato la polizia e gli agenti gli hanno consigliato di recarsi al dipartimento di Los Angeles. Una volta giunti sul posto, Francesca Eastwood è stata arrestata e incriminata per violenza domestica aggravata dopo che i poliziotti hanno notato lesioni visibili sul corpo del fidanzato.

I registri delle forze dell'ordine indicano che la star di Mr. Eastwood & Company ha pagato una cauzione di 50.000 dollari ed è stata rilasciata. Al momento, l'entourage di Eastwood non ha rilasciato dichiarazioni ma l'attrice ha pubblicato un video di cucina tra le storie di Instagram.

L'identità del fidanzato non è nota pubblicamente. L'ultima relazione conosciuta pubblicamente di Francesca Eastwood è quella con Alexander Wraith, con il quale ha avuto un figlio, Titan, di 6 anni. L'attrice ha terminato di recente le riprese di Queen of the Ring, un dramma sportivo biografico in cui interpreta la wrestler professionista e allenatrice Mae Young.

Il film, che racconta le vicende della leggendaria Mildred Burke, non ha ancora una data d'uscita. Eastwood sarà anche nel cast del prossimo film del padre Clint, Giurato numero 2, al fianco di Nicholas Hoult, Toni Collette, J.K. Simmons e Chris Messina. Il film uscirà nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 14 novembre, qualche giorno dopo la presentazione all'estero.

Nel 2013, la figlia di Clint Eastwood fu sposata soltanto per una settimana con Jordan Feldstein, fratello di Jonah Hill.