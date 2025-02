Clayface: due nuovi registi in lizza per dirigere il prossimo film del DCU

Il progetto cinematografico su Clayface del DCU ha ufficialmente avviato la selezione dei registi: secondo quanto riportato da Deadline, Jeff Wadlow e James Watkins sono i principali candidati per dirigere il film.

Secondo le ultime indiscrezioni, i DC Studios hanno iniziato a valutare le proposte dei registi e, nella prossima settimana, si prevede che Wadlow e Watkins saranno fra i principali candidati per il ruolo.

Speak No Evil - Non parlare con gli sconosciuti: James McAvoy durante una scena

Wadlow è noto per il suo lavoro nel genere horror, avendo diretto film come Imaginary (2024), Fantasy Island (2020) e Obbligo o verità (2018). Inoltre, ha diretto il sequel di Kick-Ass 2 (2013) e Never Back Down (2008). Watkins, invece, ha recentemente diretto il remake di Speak No Evil (2024), oltre a Bastille Day (2016) e The Woman in Black (2012).

Deadline segnala anche che il casting per il film è in fase di avvio, ma è probabile che la selezione degli attori non avvenga prima che venga scelto il regista.

Cosa sappiamo del film su Clayface?

Al momento, i dettagli sul film di Clayface sono ancora scarsi, ma l'elenco dei registi considerati suggerisce che il film avrà toni horror-thriller. La sceneggiatura è stata affidata a Mike Flanagan, un talentuoso scrittore e regista molto apprezzato dalla critica.

I Creature Commandos

James Gunn, su Threads, ha definito il film di Clayface una "storia DCU", confermando che sarà parte della continuità del suo nuovo universo condiviso, recentemente avviato con la serie animata Creature Commandos.

Sebbene il casting ufficiale per il film non sia ancora stato annunciato, vale la pena notare che Alan Tudyk presta la sua voce al personaggio di Clayface in Creature Commandos. Gunn ha già dichiarato che gli attori che interpretano i personaggi principali nelle produzioni animate del DCU riprenderanno i loro ruoli anche nei film live-action. Un esempio di ciò è Frank Grillo, che doppia Rick Flag Sr. in Creature Commandos e apparirà nel film live-action di Superman: Legacy del 2025.

Inoltre, Gunn ha rivelato che Tudyk interpreterà un personaggio in carne e ossa nel DCU. Sebbene inizialmente non fosse chiaro a chi si riferisse, è noto che Tudyk dà voce anche al Dottor Phosphorus e a Will Magnus, oltre a Clayface in Creature Commandos.