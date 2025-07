Clayface, il Batman del DCU apparirà finalmente nel film? Ecco cosa sappiamo

Finora, lo abbiamo intravisto solo in una sequenza di Creature Commandos, ma il Batman del DCU deve ancora fare il suo debutto in live-action

Il mese scorso è stato annunciato che l'attore gallese Tom Rhys Harries interpreterà il protagonista di Clayface, nuovo film dei DC Studios. Basato su una storia di Mike Flanagan, sarà diretto dal regista di Speak No Evil James Watkins.

Clayface non era tra i progetti annunciati dai DC Studios all'inizio del 2023, il che lo ha reso un'aggiunta a sorpresa allo slate denominato Chapter 1 - Gods and Monsters. Tuttavia, per James Gunn, è tutta una questione di storia quando si tratta di scegliere i progetti del DCU che verranno realizzati.

Nexus Point News ha condiviso oggi alcuni dettagli aggiuntivi, confermando che Clayface ruoterà attorno al personaggio di Matt Hagen, la cui storia sarà amalgamata a quella di Basil Karlo nei fumetti. Purtroppo, non sembra che il Batman del DCU farà sua la prima apparizione in live-action (in versione animata è apparso in Creature Commandos, senza però avere battute).

Il film incentrato su Clayface sarà popolato di personaggi originali

Clayface in un'immagine

Il sito rivela che "Hagen è un attore affascinante e in ascesa che viene aggredito e sfigurato. Originario di Gotham, si trasferisce a Hollywood per sfuggire al suo passato tormentato e iniziare una carriera da attore. Con il volto ormai sfigurato, la sua carriera e la sua ascesa come attore vengono rovinate e alla fine si trasforma in un mostro mutaforma".

Creature Commandos: un'immagine del cameo di Batman nella serie

In Clayface, l'interesse amoroso di Hagen sarà la dottoressa Caitlin Bates, un personaggio originale creato appositamente per il DCU. È "l'amministratore delegato di una startup biotecnologica che cerca di creare una medicina e una tecnologia medica all'avanguardia. Bates vede in Hagen un modo per far crescere la sua azienda e curare la sua malattia. Nel corso del processo si innamora di lui, mentre il suo fidanzato John diventa sospettoso della loro relazione".

Quanto a John, "è un detective e si impegna per Caitlin e per il suo lavoro". L'antagonista principale di Clayface sarà un boss del crimine senza nome che, come Caitlin e John, sarà un personaggio creato appositamente per il film. Sfortunatamente, sembra che Clayface non avrà così tanti collegamenti con il più ampio DCU, poiché il sito ha appreso che non presenterà alcun "personaggio DC riconoscibile e sarà costituito principalmente da personaggi originali". Ciò significa che non ci sarà Batman, e probabilmente non ci saranno apparizioni a sorpresa di villain del Cavaliere Oscuro.