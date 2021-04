Claudio Santamaria inventa la Carbonara nell'emozionante corto Barilla (VIDEO)

Claudio Santamaria è l'inventore della Carbonara nel cortometraggio con cui Barilla, per il Carbonara Day, racconta l'origine leggendaria del piatto e annuncia il progetto di solidarietà con Food For Soul.

Celebra la Carbonara il nuovo corto per cui Barilla ha deciso di investire Claudio Santamaria di un onore (e onere) grandissimo: essere proprio lui l'inventore di un piatto celebre in tutto il mondo. Non senza un aiutante speciale, un soldato americano interpretato da Yonv Joseph.

Perchè la nascita leggendaria della Carbonara celebra anzitutto l'incontro di due culture profondamente diverse.

Con l'avvicinarsi del Carbonara Day, il prossimo 6 aprile, Barilla ha voluto raccontare una delle storie più affascinanti legate al cibo, dedicata alle origini della ricetta di pasta numero uno al mondo.

Piatto romano per eccellenza, la Carbonara non risulta però inserita nel manuale di cucina romanesca di Ada Boni, edito nel 1930. Il perché? Leggenda vuole (anche se non è la sola) che il condimento sia nato negli anni '40 in una Roma in guerra dall'incontro tra un cuoco italiano e un giovane soldato americano; insieme ebbero l'idea di abbinare il bacon americano, la pasta italiana e le uova per sfamare le truppe, dando così vita al piatto di pasta più amato e discusso di sempre.

Barilla si è ispirata a questa versione della storia e ha deciso di metterla al centro della celebrazione di quest'anno, trasformando così la Carbonara in Carebonara, la ricetta ideale per prendersi cura delle persone che ci circondano. Il cortometraggio, girato dal regista belga Xavier Mairesse, racconta la storia del piatto come un atto di cura senza tempo.

E per celebrare il concetto di condivisione all'origine della Carbonara, nel 2021 Barilla donerà a Food For Soul - l'organizzazione no profit fondata dallo chef Massimo Bottura e Lara Gilmore - 1 milione di piatti di pasta, sostenendone così la missione e i progetti in tutto il mondo, e permettendo ai partner operativi dell'organizzazione di supportare le persone socialmente vulnerabili nei Refettori in Europa, America e Asia.

Il 6 aprile Barilla invita tutti a partecipare al #CarbonaraDay con lo stesso spirito: preparare la propria ricetta di carbonara preferita da offrire a qualcuno a cui teniamo.