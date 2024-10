Claudio Bisio, la gaffe: "Ho scambiato Can Yaman per un bodyguard"

Durante la promozione del suo romanzo, Claudio Bisio ha condiviso un aneddoto divertente col suo pubblico: quella volta che non ha riconosciuto Can Yaman.

Can Yaman scambiato per una guardia del corpo. È quanto accaduto a Claudio Bisio, che non ha riconosciuto l'aitante attore turco, pensando fosse appunto una guardia del corpo. A raccontare l'aneddoto è stato lo stesso comico; Bisio infatti, ha tratto spunto da questo episodio per inserirlo nel suo romanzo Il talento degli scomparsi, uscito martedì 8 ottobre per Feltrinelli.

L'aneddoto su Can Yaman

Nel romanzo uno dei due protagonisti è Marco, a cui Bisio ha attribuito diversi elementi autobiografici. Tra questi, proprio il momento in cui Marco crede che il divo turco sia un bodyguard: quella gaffe, ha poi raccontato Bisio in un'intervista al Messaggero, non è un'invenzione. E Can Yaman? "Lui, gentilissimo, ha preso il trolley con un sorriso e poi ha continuato a farsi fotografare da un nugolo di ragazze impazzite per lui e che a me, ovviamente, non mi guardavano nemmeno".

Pensare che Bisio e Yaman sono anche colleghi di rete, uno con Zelig, l'altro con la fiction Viola come il mare al fianco di Francesca Chillemi.

Can Yaman e Francesca Chillemi in Viola come il mare

Can Yaman, dove lo vedremo

Can Yaman è una vera e propria star delle serie turche, trasmesse da alcuni anni nel pomeriggio di Canale 5 e spesso anche promosse in prima serata. Tra queste ricordiamo Bitter Sweet-Ingredienti d'amore (2019), Day Dreamer-Le ali del sogno (2021), Mr. Wrong-Lezioni d'amore (2021). Can Yaman tornerà poi anche nella terza stagione della produzione italiana Viola come il mare, di cui Piersilvio Berlusconi ha annunciato la terza stagione lo scorso giugno alla presentazione dei palinsesti Mediaset.

L'attore, inoltre, sarà protagonista anche della serie El Turco; le riprese sono terminate all'inizio del 2023, ma non è ancora stata ufficializzata una data di rilascio. Inizialmente prevista su Disney+, la piattaforma ha poi rinunciato alla distribuzione: al momento lo stesso attore che vedremo la serie a febbraio 2025, ma non dove. Quel che è certo, è che lo vedremo su Rai 1 vestire i panni di Sandokan, ma anche qui non abbiamo ancora una data di messa in onda.

Claudio Bisio e il ritorno di Zelig

Claudio Bisio invece, tornerà al fianco di Vanessa Incontrada sul palco degli Arcimboldi di Milano dal prossimo 26 ottobre al 3 novembre. I biglietti per assistere dal vivo allo show sono già in vendita; in seguito vedremo le puntate su Canale 5, per la 22esima edizione di Zelig.