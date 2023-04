Claudio Amendola su Francesca Neri: "Volevamo invecchiare insieme"

Claudio Amendola e Francesca Neri erano considerati una delle coppie più solide dello spettacolo. Lo stesso attore ha ammesso che la fine della loro relazione ha causato in entrambi molta sofferenza, anche perché si erano promessi di invecchiare insieme. Claudio, che presto tornerà in televisione in una fiction su Canale 5, si è raccontato in un'intervista al Correre della Sera.

Al quotidiano milanese, Claudio Amendola ha voluto sottolineare come la fine della loro relazione, a differenza di quanto accaduto per altri personaggi dello spettacolo, non sia stata rancorosa. L'attore ha ringraziato anche i giornali per come hanno affrontato l'argomento. "Mi preme dire e mi piace sottolineare che non c'è stato nessun tipo di sciacallaggio ma solo un grandissimo rispetto per me e Francesca. Questo, credo, sia dipeso da quanto ci siamo rispettati io e lei per 25 anni, abbiamo seminato bene. Ho avvertito molta eleganza nel trattarla e nessuna pressione, a parte l'inevitabile rumore iniziale"

Dopo le prime indiscrezioni e l'annuncio ufficiale, Claudio ammette che la sofferenza c'è stata ma oggi, entrambi, sono andati avanti. "Il dolore c'è stato, ma oggi non c'è più. Rimane il dispiacere di non essere riusciti ad andare fino in fondo e rispettare quello che per tanti anni ci siamo detti, ovvero il voler invecchiare insieme ha detto Amendola - Le vorrò più che bene per tutta la vita. Alcune decisioni per quanto dolorose, se vengono prese, hanno delle motivazioni. Non credevo di poter interrompere la nostra storia, ma è successo, e la vita va vissuta e accettata per quello che è".

Claudio Amendola, alcuni giorni fa, è stato ospite di Verissimo, per raccontare il suo ritorno a Mediaset. L'attore infatti è il protagonista de Il Patriarca, la nuova fiction di Canale 5 in onda a partire dal 14 aprile. Claudio Amendola interpreta Nemo Bandera, imprenditore di successo, la cui vita viene sconvolta quando scopre di soffrire di una grave malattia, come ha raccontato a Silvia Toffanin nell'intervista caricata su Mediaset Infinity.