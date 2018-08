Claudia Schiffer, compleanno sullo yatch a Castellammare di Stabia

Patrizio Marino

Claudia Schiffer ha trascorso il fine settimana a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, dove è approdata allo Stabia Main Port a bordo di un mega yacht, a bordo del quale ha festeggiato il suo 48esimo compleanno L'ex diva delle passarelle, una delle top model più celebrate e iconiche degli anni '90, ha trascorso il sabato sera in un bar del lungomare, mentre la domenica è stata dedicata ad un giro turistico agli scavi di Pompei, dove si è concessa ai selfie dei numerosi fan che l'hanno riconosciuta. Nei giorni scorsi Schiffer era stata avvistata a Isola del Giglio, in Toscana e a Portofino.

La cittadina campana sta vivendo un'estate all'insegna dei VIP, la modella tedesca era stata preceduta da Rod Stewart e Beyoncé, che ci avevano fatto tappa prima di raggiungere Capri mentre per il prossimo fine settimana è atteso Lance Stroll, il pilota canadese di Formula 1 della Williams.

Un post condiviso da Claudia Schiffer (@claudiaschiffer) in data: Ago 25, 2018 at 11:09 PDT

Un post condiviso da Claudia Schiffer (@claudiaschiffer) in data: Ago 23, 2018 at 2:46 PDT