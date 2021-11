City of Crime, Chadwick Boseman: l'intervista della sua morte è da brividi (VIDEO)

Chadwick Boseman rilasciò un'intervista da brividi durante il tour promozionale di City of Crime, il penultimo film dell'attore assieme al postumo Ma Rainey's Black Bottom.

Chadwick Boseman manca e milioni e milioni di fan e quando lo scorso anno è riemerso un video di un'intervista, relativa al tour promozionale di City of Crime, in cui il compianto attore ripete più di cinque volte la frase "Sono morto", molti dei suoi sostenitori hanno manifestato il loro dolore sui social media.

Boseman si trovava sul red carpet per la premiere del film quando una giornalista di Access ha iniziato a fare domande all'attore a proposito del suo personaggio in Black Panther, deceduto nelle ultime scene di Avengers: Infinity War. Chadwick ha risposto alla domanda dicendo: "sono morto", evitando così di spoilerare la trama di Avengers: Endgame.

A un certo punto, la giornalista gli ha chiesto di parlare del sequel di Black Panther, al che la compianta star ha continuato a ripetere: "Sono morto" e, quando l'intervistatrice ha detto: "Non siamo pronti per la tua morte, Chadwick!", l'attore ha risposto: "Ma è vero. Sono morto."

Nel 2016 a Chadwick Boseman fu diagnosticato un tumore al colon di terzo stadio, poi progredito al quarto stadio nel 2020. La star non ha mai parlato pubblicamente del cancro e, secondo la rivista The Hollywood Reporter, "solo una manciata di non familiari sapeva che Boseman era malato". Durante il trattamento, che prevedeva più interventi chirurgici e chemioterapia, ha continuato a lavorare prima di spegnersi il 28 agosto 2020 a soli 43 anni.