Città segrete: Venezia nella puntata di stasera su Rai3

Città segrete torna stasera su Rai3 alle 21:45 con il racconto di Venezia naturalmente ancora guidato da Corrado Augias, che condurrà il suo pubblico in una città unica al mondo.

Dopo i giorni dell'emergenza, con le foto dell'acqua alta che hanno fatto il giro del mondo, Rai3, oggi 7 dicembre, dedica una serata alle bellezze a agli incanti della città lagunare. Venezia, città divisa non solo tra Occidente e Oriente, ma anche tra terra e acqua, una specialità che per secoli è stata la sua forza facendola signora non solo del mare ma anche di un vasto territorio che comprendeva pianura e montagne. E che oggi causa la sua fragilità davanti al cambiamento del clima e alle negligenze degli uomini.

Corrado Augias farà scoprire ai telespettatori le calli, i campi, i canali, i monumenti, le opere d'arte, i segreti della città. Un racconto di luoghi indimenticabili e misteriosi, una galleria di storie e personaggi diversi: si viaggerà tra Casanova, Tiziano, Raul Gardini e lo storico concerto dei Pink Floyd in laguna.