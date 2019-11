Città segrete: stasera su Rai3 riparte il programma con Corrado Augias

Riparte stasera su Rai3 alle 21:45 Città segrete, il programma condotto da Corrado Augias che, dopo il successo della scorsa stagione, torna con quattro serate evento in giro per l'Europa.

Città segrete, il programma con Corrado Augias, riparte stasera su Rai3 alle 21:45. Dopo il successo della scorsa stagione la RAI ha deciso di produrre quattro serate evento in giro per l'Europa.

Quattro città, una galleria di storie e personaggi diversi, un viaggio tra luoghi indimenticabili e misteriosi. Corrado Augias ci conduce alla scoperta delle piazze, i monumenti, le opere d'arte, i palazzi, gli enigmi di quattro grandi capitali: Mosca, Vienna, Venezia, Roma. Ogni luogo e monumento che scorrerà davanti agli occhi dei telespettatori farà rivivere un personaggio (o una vicenda) al quale la storia lo ha legato. Giocando con epoche diverse e generi diversi, si terrà sempre come filo conduttore la scoperta dei segreti di una grande città. Sulla falsariga dei suoi successi editoriali, Augias accompagna il telespettatore in una narrazione della "sua" Vienna, così come di Mosca, Venezia e Roma. In una lettura dei luoghi e delle vicende che è certamente storica, artistica, ma anche "politica", nel senso di ricostruire il senso più profondo - e spesso sconosciuto - che alcuni monumenti e storie hanno avuto per il nostro vivere civile. In un gioco di specchi in cui il narratore, l'abile divulgatore televisivo, gioca con le sue molteplici identità, senza dimenticare mai quella del grande giornalista. Per questo, nel ripercorrere i segreti di ogni città, si viaggia tra la storia più remota a quella più recente, senza trascurare la cronaca dei gialli e dei grandi avvenimenti propri dei nostri anni.

La prima puntata sarà dedicata a Mosca. Si partirà da Ivan il Terribile per arrivare ai giorni nostri con l'omicidio di Anna Politkovskaja, passando per Tolstoj e Gagarin. A Vienna si passerà da Beethoven a Hitler, da Freud a Niki Lauda. A Venezia si "viaggerà" tra Casanova, Tiziano, Raul Gardini e lo storico concerto dei Pink Floyd in laguna. Infine Roma. La città eterna rivivrà nelle sue mille storie: da Marco Aurelio alla Repubblica romana, fino al rastrellamento del ghetto. Augias accompagnerà il telespettatore non solo in esterna sui luoghi e le vie della città, ma terrà il filo del racconto anche immerso in uno studio virtuale, una sorta di grande "terrazza" affacciata sulla città, tra oggetti 3D e mappe virtuali. Quattro prime serate che raccontano quattro grandi capitali, attraverso personaggi dimenticati o protagonisti celebri, che le hanno percorse, tra ricostruzioni, reportage, docufiction e il racconto inconfondibile di Corrado Augias.

Città di imperi e poteri assoluti. Da sempre con le sue avanguardie Mosca è il faro, la guida di un immenso Paese. Provare a comprenderne l'anima e i tanti segreti significa avere una chiave per decifrare la Russia intera. Sabato Corrado Augias ci farà scoprire le piazze, i monumenti, le opere d'arte, i segreti della capitale russa. Un viaggio tra luoghi indimenticabili e misteriosi, una galleria di storie e personaggi diversi: da Ivan il Terribile ad Anna Politkovskaja. Qualcuno ha detto che Mosca racchiude in sé i profondi contrasti che definiscono la grande terra russa. Viene da chiedersi quale sia l'anima "autentica" di questa capitale. Ma forse la verità è che Mosca non ha una sola anima. Ne ha tante quante sono le etnie che la popolano, le culture e le utopie che l'hanno nutrita, i dominatori che, cento volte, l'hanno distrutta e la tenacia con la quale cento volte è stata ricostruita. Un racconto reso ancora più appassionante grazie allo stile inconfondibile della narrazione di Corrado Augias.