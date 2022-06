Cinevillage Monteverde: al via il 27 giugno la rassegna che porta il cinema nelle piazze di Roma

Cinevillage, l'iniziativa che porta il cinema nei quartieri di Roma, trasloca per la prima volta a Monteverde, dal 27 giugno al 7 settembre, in Largo Alessandrina Ravizza.

Dal 27 giugno al 7 settembre Cinevillage diventa Cinevillage Monteverde: il progetto promosso da AGIS Lazio, che porta il cinema all'aperto direttamente nei quartieri di Roma, si sposta per la prima volta in Largo Alessandrina Ravizza. Oltre all'Associazione Generale dello Spettacolo altri importanti interlocutori sono coinvolti nella manifestazione: Cinevillage si avvale infatti del patrocinio del XII Municipio e della Regione Lazio.

Cinevillage è un salotto all'aria aperta che animerà le serate dei cittadini romani nel corso dell'Estate. Al centro dell'evento proiezioni di film di successo recentemente usciti nelle sale, che soddisferanno tutti i generi cinematografici. Non solo lungometraggi, la manifestazione verrà arricchita da incontri con personalità del cinema, presentazioni, spettacoli dal vivo, il tutto allietato da un'area food.

Il cuore pulsante dell'iniziativa sarà la grande sala cinema che potrà accogliere sino a 400 spettatori. Attrezzata con maxischermo e impianti di proiezione e audio ad alta tecnologia consentirà ogni sera di vivere un'esperienza immersiva all'insegna della magia del grande schermo.

Tra gli eventi collaterali che andranno ad implementare il cartellone, la rassegna "Italia: Il Cinema vincente" a cura del giornalista e critico cinematografico Franco Montini. L'appuntamento bisettimanale, previsto nelle giornate di martedì e mercoledì, porterà sul palco cineasti, attori e registi. Tra gli ospiti attesi Sergio Rubini, Riccardo Milani, Silvio Orlando, i Manetti Bros., Edoardo Leo, Gabriele Mainetti, Cristiana Dell'Anna, e tanti altri. Dopo le interviste aperte al pubblico seguiranno le proiezioni di film con prota- gonisti gli ospiti della rassegna.

Spazio anche alla musica dal vivo, con il concerto sinfonico promosso dall'Associazione Europa InCanto Onlus. Uno spettacolo ad ingresso libero, che avrà luogo all'Arena di Largo Ravizza l'11 luglio alle ore 19:00, con la realizzazione delle Carmen Suites nn. 1 e 2 di Georges Bizet. Un'esibizione unica, che prevede il coinvolgimento di 40 orchestrali per uno spettacolo che renderà il pubblico protagonista, grazie all'interazione diretta del maestro con la platea. Per l'occasione verrà infatti realizzato un particolare allestimento con sistemi di amplificazione del suono e predisposizione della platea che permetterà agli spettatori di dia- logare con l'orchestra, lasciandosi guidare alla scoperta della musica classica.

L'arena di Cinevillage Monteverde si trasformerà in un punto di riferimento urbano per i più giovani grazie al programma culturale targato Freak. Le proiezioni dei migliori film verranno accompagnate da specialità culinarie, grazie all' area ristoro presente, e intrattenimento musicale.

Biglietti e costi

All'arena di Largo Ravizza si potrà accedere pagando un biglietto intero di 5 euro. Il biglietto ridotto costerà 4 euro. Inoltre per le attività economiche che aderiranno al progetto della Camera di Commercio di Roma sarà applicato un ingresso di 3 euro per tutti i clienti che acquistano beni e servizi oltre i 10 euro. Per facilitare l'accesso del pubblico la formula scontata sarà applicata al maggior numero possibile di utenti attraverso convezioni, accordi e formule di co-marketing. Come da tradizione Cinevillage è prevista anche una formula abbonamento che premia gli spettatori più assidui e i nuclei famigliari. La formula si declina in due opzioni: 5 ingressi al costo di 20 euro, oppure 10 ingressi al costo di 35 euro. Per le proiezioni dei contenuti alternativi, eventi speciali, anteprime e spettacoli live si prevede un prezzo differenziato.

L'evento, ospitato per quattro anni consecutivi nel quartiere Talenti, trasloca nel XII Municipio. Un'importate e attesissima novità per un'area totalmente priva di sale cinematografiche, in cui Cinevillage promette di far tornare a rifiorire la cultura e il fermento della settima arte. Si tratta inoltre di un ritorno al cinema senza restrizioni: al Cinevillage di Monteverde, con le attuali disposizioni del governo, si potrà assistere alle proiezioni senza mascherine e green-pass.